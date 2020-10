Frederic Oetken traf alle seine sieben Siebenmeter gegen den SV Beckdorf. Am Ende reichte das jedoch nicht zum Sieg. (INGO MÖLLERS)

Beckdorf. Was fängt man mit diesem Spiel an? Die HSG Delmenhorst hat 25:25 (10:11)-Unentschieden beim SV Beckdorf gespielt. Einerseits traf ein Titelanwärter auf einen Abstiegskandidaten, demnach handelt es sich um einen Punktverlust für die Handballer der HSG. Andererseits verletzten sich unter der Woche mit Tim Coors und Jörn Janßen die beiden torgefährlichsten Akteure und damit quasi der gesamte wurfgewaltige Rückraum. Zudem fiel Kreisläufer Dominik Ludwig aus, sodass Coach Jörg Rademacher nur noch sieben gesunde Feldspieler zur Verfügung standen. Auch der Coach wusste nach Abpfiff nicht so recht, was er mit dem Spiel anfangen sollte. „Man kann nicht unzufrieden sein. Wir haben unser Bestes versucht, die Mannschaft hat nie so zusammengespielt und ist aus der Not heraus geboren. Am Ende fehlte die Substanz, aber wo soll die auch herkommen bei sechs ausgefallen Vorbereitungsspielen?“, meinte der HSG-Coach. Letztlich sei er durchaus zufrieden, nicht verloren zu haben.

Bei den Delmenhorstern standen mit Janik Köhler, Hannes Wünsch und Michael Schröder drei Neuzugänge in der Start-Sieben, hinzu kamen Frederic Oetken, Mario Reiser und Lennart Witt. Tim Brauner wirkte nur wenige Minuten mit, er kommt nach einer Schulterverletzung erst langsam zurück. So saß quasi nur Soheil Ramin als Feldspieler auf der Bank. Sönke Schröder hütete über die kompletten 60 Minuten das Tor.

Die Abwehr steht

Die Delmenhorster begannen etwas unsortiert und liefen daher früh einem Rückstand hinterher: Beckdorf ging über 4:3 (7.) und 6:4 (9.) beim 10:7 (23.) mit drei Toren in Führung. „Man hat die Verunsicherung bei uns am Anfang gemerkt. Das hat sich dann aber zur Halbzeit hin stabilisiert“, merkte Rademacher an. Offensichtlich war, dass ohne Coors und Janßen die Wurfkraft fehlte. „Die beiden machen zehn bis zwölf Tore pro Spiel. Sie waren letzte Saison beide in den Top ten der Torschützen“, sagte Rademacher. Die Delmenhorster mussten so spielerische Mittel finden, doch im ersten Durchgang gelang das nicht oft. Zudem stimmte die Wurfquote nicht. Wünsch und Reiser trafen jeweils keinen ihrer jeweils zwei Versuche von außen, Reiser scheiterte zudem mit einem Siebenmeter. Ebenfalls keinen seiner beiden Würfe brachte Köhler im Kasten unter, einen fing Mika Brokmeier sogar (26.). Eine Minute zuvor fing der Beckdorfer Schlussmann bereits einen Versuch von Witt aus dem Rückraum, der in den ersten 30 Minuten einen von drei Versuchen traf. Auch Schröder netzte einmal. Die anderen acht Treffer zum 10:11-Halbzeitstand besorgte Oetken. Viermal war er bei einer 100-Prozent-Quote von der Siebenmeterlinie erfolgreich, viermal aus dem Spiel. Dass die Delmenhorster nur mit einem Tor Rückstand in die Kabine gingen, hatten sie Oetken und einer stabilen Abwehr zu verdanken, die die körperlich allerdings auch unterlegenen Beckdorfer gut im Griff hatte.

Nach dem Seitenwechsel stand die HSG-Abwehr weiter sicher, ließ kaum etwas zu vor. Vorne holte Schröder weiter Siebenmeter heraus, eine ganze Handvoll waren es am Ende. Oetken traf weiter nach Belieben von der Linie, stand am Ende bei sieben von sieben Versuchen. Da nun auch Köhler mehrfach erfolgreich war und vier von fünf Würfen im Netz unterbrachte und Ramin von rechtsaußen mit rechts beide Versuche traf, erspielte sich die HSG nach und nach eine verdiente Führung: Köhler und Oetken besorgten das 16:14 (39.). Bei 19:16 und 24:21 (43./53.) führten die Gäste sogar mit drei Treffern und sahen aufgrund der stabilen Deckung wie der Sieger aus.

Doch immer mehr schwanden die Kräfte. Mehrfach fehlte defensiv beim Verschieben ein Schritt, vorne wurden die Angriffe nicht mehr sauber ausgespielt, sondern wilde Würfe genommen. So trafen die Beckdorfer viermal in Folge und führten plötzlich mit 25:24 zwei Minuten vor Schluss gegen ein stehend K.o. wirkendes Delmenhorst. Doch Köhler glich aus, die HSG wehrte den folgenden Angriff ab und hatte ihrerseits den Ball bei unter einer Minute Spielzeit. Zu einem Abschluss kamen die Gäste nicht mehr, stattdessen unterlief Oetken wenige Sekunden vor Schluss ein technischer Fehler, zudem warf er den Ball anschließend weg. Die Schiedsrichter entschieden auf eine Zwei-Minuten-Strafe und einen Freiwurf am Ort des Geschehens – bei einer ähnlichen Szene vor einem Jahr hatte Marten Franke vom HC Bremen gegen die HSG dafür eine Rote Karte und die HSG einen Siebenmeter bekommen. So blieb es am Ende beim 25:25. „Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Wir waren in der zweiten Halbzeit klar besser und haben uns nicht belohnt. Wir haben viele Chancen liegengelassen, aber das ist der Situation geschuldet. Vielleicht kann man das hier auch verlieren“, fasste Rademacher zusammen. Erstmal müsse er die Partie gegen Beckdorf jedoch sacken lassen. So richtig wusste er eben auch nicht, was er mit dem Match anfangen sollte.

Personell bleibt es die kommende Zeit kompliziert. Coors und Janßen kurieren beide einen Bänderriss aus und fehlen wohl mindestens drei Wochen, auch Ludwig wird mehrere Wochen nicht mitwirken können. So stellt sich die Frage, wie Rademacher den Kader am nächsten Sonnabend beim TuS Rotenburg zusammenstellt. „Wir müssen da mit der Zweiten arbeiten. Ich werde da in Ruhe drüber nachdenken. Wir brauchen wen zum wechseln, damit die Spieler mal Luft holen können“, blickte Rademacher voraus.