Mit seinem neuen Klub Huddersfield Town hat Herbert Bockhorn (rechts) kürzlich einen Test gegen den Hamburger SV gewonnen. (Imago)

Die Bilder sind noch nicht mal zwei Wochen alt. In der englischen Stadt Huddersfield ist eine Kameralinse auf einen jungen Mann gerichtet, der ganz entspannt vor einer Sponsorenwand sitzt und auf die Fragen seines Interviewpartners antwortet, der ihn soeben willkommen geheißen hat. Es sei an der Zeit, sich noch mal weiterzuentwickeln, sagt er zum Beispiel. Er sei glücklich, dass nun alles geklappt hat. Und er freue sich bereits auf das erste Spiel gegen Derby County.

Huddersfield Town, Derby County – wohl jeder, der mit diesen Namen etwas anfangen kann, weiß, dass in diesem Interview der englische Fußball das zentrale Thema sein muss. Und so ist es auch. Der vereinseigene Sender von Huddersfield Town, das nach dem Abstieg aus der Premier League nun in der zweiten Liga, der Football League Championship, in die neue Saison startet, stellt einem der Neuzugänge des Klubs ein paar Fragen. Bei diesem Neuzugang handelt es sich um einen Profisportler, der in Delmenhorst aufgewachsen ist. Herbert Bockhorn, 24-jähriger Rechtsverteidiger, ist Anfang Juli in der Grafschaft Yorkshire angekommen. Kurz darauf ging es mit seinem neuen Klub nach Österreich, wo ein Trainingslager auf dem Programm stand. Und im Zuge dessen, das sei ganz nebenbei erwähnt, ein Testspiel gegen den Hamburger SV, das die „Terriers“ mit 1:0 gewannen.

Seit einigen Tagen ist der Huddersfield-Tross nun zurück auf der britischen Insel und setzt seine Vorbereitung auf die kommende Spielzeit, die für das Team am 5. August beginnt, fort. Für Bockhorn geht es nebenbei aber auch darum, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. „Die alltäglichen Dinge sind anders im Vergleich zu Deutschland. Grundlegende Sachen wie zum Beispiel der Verkehr oder die Essensgewohnheiten“, erzählt der in Uganda geborene Fußballer im Gespräch mit unserer Zeitung. Es ist eben durchaus aufregend, dieses Abenteuer England, das für Bockhorn ja gerade erst begonnen hat. Momentan wohnt er noch in einer Art Appartement, die Wohnungssuche läuft. „Ich denke, das wird schnell gehen“, ist der Defensivmann optimistisch.

Vor seinem Wechsel nach Huddersfield war Bockhorn drei Jahre lang bei Borussia Dortmund aktiv, in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Nun sicherte sich der englische Zweitligist seine Dienste – zweifelsohne ein weiterer Schritt nach vorne in seiner Karriere. Doch Bockhorn ist nicht zu den „Terriers“ gekommen, um dort auf der Bank Platz zu nehmen. Vielmehr hat er die Startelf im Visier. „Es ist ein offener Konkurrenzkampf. Ich sehe meine Chancen ganz gut“, sagt der frühere Jugendspieler des SV Werder Bremen selbstbewusst.

Was ihm diesbezüglich zugutekommt, ist die Besetzung des Trainerpostens bei Huddersfield. Den hat der deutsche Coach Jan Siewert inne – und den kennt Bockhorn noch aus gemeinsamen Dortmunder Zeiten. „Wir haben dort eineinhalb Jahre zusammen verbracht und uns kennen und schätzen gelernt“, erklärt der 24-Jährige. Der Trainer wisse, was er draufhabe. „Das ist ein Vorteil. Ich denke, er hat mich nicht geholt, damit ich auf der Bank sitze“, meint Bockhorn.

Derzeit trainieren die Huddersfielder jeden Tag. Manchmal lässt Jan Siewert seine Schützlinge auch zweimal täglich antreten. Zur sportlichen Eingewöhnung gesellt sich bei Bockhorn aber natürlich noch die private – wobei er sich diesbezüglich keine Sorgen macht. „Ich bin ja kein 18-Jähriger mehr, der frisch von zu Hause weggeht. Man hat sich daran gewöhnt, alleine zu leben. Vom Kopf her ist das kein Problem“, versichert Bockhorn, der vor seinem Engagement in Dortmund schon eine Saison beim damaligen Regionalligisten SC Wiedenbrück verbrachte. Das war seine erste Station nach Werder.

Nun ist alles mindestens eine Spur größer, noch mal spektakulärer. Vor allem, wenn in 16 Tagen die erste Ligapartie gegen Derby ansteht, die darüber hinaus sogar ein Heimspiel ist. Nicht verwunderlich, dass dieser Umstand Bockhorns Vorfreude noch mal steigert. „Das wird ein Riesenmoment für mich. Hier sollen auch gute Fans sein, die Stimmung machen“, blickt der Rechtsverteidiger voraus. Dann wird er so hautnah, wie es nur irgendwie geht, die Atmosphäre erleben, die ihn ohnehin schon immer fasziniert hat. „Ich verfolge den englischen Fußball schon sehr lange. Der ist schon immer sehr interessant für mich gewesen. Jetzt selbst auf der Insel zu sein – das ist ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht“, sagt Bockhorn. Und wer weiß: Vielleicht geht es für ihn ja noch höher hinaus. Die Gelegenheit, sich in die Notizbücher der Premier-League-Klubs zu spielen, wird der Mann, der einst am Willms-Gymnasium in Delmenhorst sein Abitur machte, demnächst aller Voraussicht nach haben.