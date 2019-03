Oberliga Nordsee Frauen: Die HSG Hude/Falkenburg durchlebt aktuell eine schwierige Zeit, da einige wichtige Spielerinnen wie Saskia Petersen oder Jessica Galle verletzt ausfallen. Trotz dieser Sorgen hat die Sieben des Trainer-Duos Dean Schmidt/Birgit Deeben zuletzt achtbare Leistungen abgeliefert, wenngleich bislang in diesem Jahr nur ein Sieg gelang. Schmidt lobte derweil die Einstellung seines Teams und betrachtete das Ergebnis im jüngsten Spiel gegen den SV Werder Bremen II daher als zweitrangig. Beim Aufeinandertreffen mit dem TV Dinklage ist dieses jedoch nicht ganz egal. Aufgrund der Verletzungsmisere steht zwar erneut erst mal im Vordergrund, eine gute Leistung abzuliefern. „Aber wir wollen die Scharte der hohen Niederlage im Hinspiel auswetzen“, sagt Schmidt. Die Huderinnen verloren damals in Dinklage mit 20:34. Sollte die Revanche gelingen, würde sich die HSG am Tabellensiebten vorbeischieben – die Teams sind derzeit punktgleich, der TV hat aber die bessere Tordifferenz.

Anpfiff: Sonntag, 17 Uhr, Hude