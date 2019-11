Real Talk zeigte bei den European Masters of Dance eine starke Leistung, wurde dafür mit der besten Note der Jury belohnt und holte somit einen von zwei Siegen für das Tanzsportzentrum Delmenhorst. (FR)

Ludwigshafen. Ein besonderes Erlebnis – und dazu ein sportlich noch sehr erfolgreiches – liegt hinter der Hip-Hop-Abteilung des Tanzsportzentrums Delmenhorst (TSZ). Fünf Gruppen von der Delme hatten sich für das European Masters Of Dance im rheinland-pfälzische Ludwigshafen qualifiziert. Dort traten die besten Hip-Hop-Tanzgruppen der Bundesrepublik sowie aus Österreich und der Schweiz in verschiedenen Altersklassen gegeneinander an. 6000 Zuschauer waren zu diesem Event gekommen. Zwei der TSZ-Gruppen standen am Ende ganz oben auf dem Podium, dazu gab es eine Silbermedaille.

Mit vier voll besetzten Bussen waren die Hip-Hop-Wettkampfgruppen Choice, Real Talk, TRC, Exhale und Solid gemeinsam mit Eltern und Fans aufgebrochen, um gegen die hochklassige Konkurrenz anzutreten. Eine besondere Herausforderung, aber auch Motivation für die Tänzer war die lautstarke Atmosphäre in der Friedrich-Ebert-Halle.

Den Anfang für die Delmenhorster machte die Gruppe Choice in der Kategorie Kids (bis einschließlich zwölf Jahre). In zwei sehr starken Durchgängen – einer Vor- und einer Endrunde – ließen sie insgesamt 21 Gruppen hinter sich und wurden am Ende mit dem Sieg in ihrer Altersklasse belohnt.

Fünf Teams – drei Podestplätze

Bei den Juniors I (bis einschließlich 15 Jahre) hatte es Real Talk gleich mit 30 Gegnern zu tun. Bereits nach der Vorrunde lag die TSZ-Truppe nach der Jurywertung auf Platz eins und zog damit direkt in die Endrunde ein, während in einer Zwischenrunde weitere Teilnehmer für das Finale mit 16 Teams ermittelt wurden. „Nach einer sensationellen Vorstellung kam die Jury nicht umher, den ersten Platz aus der Vorrunde für Real Talk erneut zu bestätigen“, berichtete TSZ-Sprecher Andreas Otten.

Zwischenrunde übersprungen

TRC trat für das TSZ Delmenhorst bei den Juniors II (bis einschließlich 18 Jahre) an. Insgesamt 31 Gruppen kämpften auch hier um den begehrten Titel des European Master of Dance. TRC übersprang nach der Vorrunde auch direkt die Zwischenrunde und landete zum Schluss auf dem zweiten Platz. „Mit diesem Ergebnis hatte vorab niemand gerechnet“, teilte Otten mit. Zusätzlich wurde TRC-Trainer Leeroy von der Jury mit dem Award für die hervorragende künstlerische Leistung ausgezeichnet.

Zum Abschluss starteten schließlich die Adults (ab 19 Jahre) ins Turnier. Das TSZ war mit Exhale und Solid gleich zweimal in der 34 Teilnehmer umfassenden Gruppe vertreten. Mit Platz 23 verpasste Exhale die Zwischenrunde knapp und schied dadurch aus, während Solid direkt in die Endrunde einzog. Diese Gruppe schaffte es auf Platz acht.

Sowohl Trainerin Bee, die die Gruppen Choice, Real Talk und Solid betreut, als auch der TRC- und Exhale-Trainer Leon waren stolz auf ihre Tänzerinnen und Tänzer. „Vor mehr als 6000 Zuschauern in dieser Halle zu bestehen, ist schon etwas sehr Besonderes. Dass das TSZ am Ende aber auch so erfolgreich abschneiden würde, ist für alle Beteiligten sensationell“, fasste Otten das Geschehen zusammen und fügte hinzu: „Ein höchst emotionaler Tag, an dem viele Freudentränen sowohl bei Tänzern, Eltern als auch Trainern flossen.“

Die TSZ-Platzierungen bei den European Masters Of Dance im Überblick: Choice: Platz 1 (Kids); Real Talk: Platz 1 (Juniors I); TRC: Platz 2 (Juniors II); Solid: Platz 8 (Adults); Exhale: Platz 23 (Adults).