Drei der vier Formationen des TSZ Delmenhorst jubelten über die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Die vierte Gruppe muss dagegen einen Umweg gehen. (Anke Bielefeld)

Delmenhorst/Hameln. Die vier Formationen des TSZ Delmenhorst haben die Heimreise von den Norddeutschen Meisterschaften im European Masters of Video-Clip-Dancing mehr als zufrieden angetreten. Andrea Kriesten vom Tanzsportzentrum sprach sogar von einem grandiosen Tag aus Sicht des Vereins. Eine durchaus nachvollziehbare Einschätzung. Immerhin standen bei dem Turnier in Hameln drei der vier Hip-Hop-Gruppen auf dem Treppchen, zwei davon sogar auf der obersten Stufe.

Für die Tänzer startete der Tag früh, bereits um fünf Uhr morgens fuhr der erste Bus los. Angekommen in Hameln machte die Gruppe „Choice“ in der Altersklasse Kids den Auftakt. Das Team von Trainerin Berenike Benke trat dort gegen acht andere Formationen an. „Die Kinder zeigten in den zwei Durchgängen eine tadellose Leistung“, berichtete Kriesten. Schlussendlich holte sich die Delmenhorster Hip-Hop-Gruppe die Bronzemedaille.

In der Kategorie Juniors I vertrat die Formation „Real Talk“ das Delmenhorster Tanzsportzentrum. Mit ihrer laut Kriesten extravaganten Darbietung überzeugten die 24 Sportler auf Anhieb und setzten sich bereits nach der Vorrunde an die Spitze. „Bei mittlerweile tropischen Temperaturen in der Rattenfängerhalle konnte ‚Real Talk‘ auch nach dem zweiten Durchgang die Jury überzeugen“, erzählte Kriesten. Der Lohn: der Norddeutsche Meistertitel und mit Keeya Kekili eine mehr als zufriedene Trainerin.

„TRC“ holt Titel

In der Altersklasse Juniors II starteten insgesamt neun Formationen – mit „TRC“ und „Exhale“ stellten die Delmenhorster hier gleich zwei Gruppen. Erstgenannte stach mit ihrer außergewöhnlichen Choreografie aus dem Teilnehmerfeld hervor und belegte nach der Vorrunde den ersten Rang. Diesen ließ sich die Gruppe von Trainer Nils Leeroy Aumann in Runde zwei auch nicht mehr nehmen. Andrea Kriesten: „Für die 18 Teenager ging es vorrangig darum, sich für die Deutsche Meisterschaft, die im November in Ludwigshafen stattfindet, zu qualifizieren. Dass sie nun als frisch gebackener Norddeutscher Meister nach Delmenhorst zurückkehren konnten, war umso schöner.“ Die Formation „Exhale“, die erst seit einem Jahr von Leon Berger betreut wird, erreichte am Ende den siebten Platz. Ein Ticket für die Deutsche Meisterschaft kann sie noch immer lösen, wenngleich auf Umwegen. „Im September startet die Gruppe beim Deutschland-Cup und kann sich darüber doch noch qualifizieren“, erklärte Kriesten.

Viel Zeit bleibt den Delmenhorster Tänzern nun nicht, um sich von den Strapazen dieses Turniers zu erholen. Bereits in weniger als zwei Wochen steht die nächste Großveranstaltung auf dem Programm. Alle Formationen reisen nach Berlin, dort starten sie bei den Streetdance-Stadtmeisterschaften. Im Hintergrund laufen derweil schon die Planungen für die Deutschen Meisterschaften in Ludwigshafen. Denn da sich die Gruppe „Solid“ in der Kategorie Adults bereits durch ihre Teilnahme am Liga-Pokal qualifiziert hat, wird das Delmenhorster Tanzsportzentrum nun auf jeden Fall mit vier Formationen, eventuell sogar mit fünf, bei dem Turnier vertreten sein. „Dies wird logistisch eine kleine Herausforderung“, sagte Andrea Kriesten und führte weiter aus: „Denn eine Unterkunft zu finden, die genügend Zimmer zur Verfügung hat, gestaltet sich schwierig.“