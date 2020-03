Nikolai Klein ist Mitglied im Bund Deutscher Fußball-Lehrer. Er übernimmt die A-Junioren des FC Hude. (FR)

Sven Saager wählt ausgesprochen warme Worte. Der Pressewart des FC Hude spricht gar von einem „Königstransfer“. Diese wertschätzende Beschreibung gilt dem neuen Trainer der Fußball-A-Jugend des FCH. Mit Nikolai Klein sicherte sich der Verein die Dienste eines Coaches, „dessen Vita auf den ersten Blick nicht unbedingt vermuten lässt, dass der FC Hude den Ansprüchen gerecht werden kann“, wie Sven Saager meint.

Nikolai Klein besitzt unter anderem die DFB-Elite-Jugend-Lizenz und die A-Lizenz. Zudem ist er seit Januar 2019 Mitglied im Bund Deutscher Fußball-Lehrer – und das alles im Alter von 31 Jahren. Klein war erst Co-Trainer der U15 des SV Werder Bremen und anschließend beim TuS Komet Arsten tätig. Hier stand er bei den Herren in der Landesliga Bremen und bei den A-Junioren in der Regionalliga Nord an der Seitenlinie. Danach saß Klein bei den Herren des VfL 07 Bremen, die ebenfalls in der Bremer Landesliga auflaufen, auf der Trainerbank.

Bezirksebene als Ziel

Nun also der FC Hude, dessen A-Junioren auf Kreisebene spielen. „Mir war es wichtig, dass ich in einen Verein wechsle, in dem ich ausbilden und vor allem auch die Zukunft mitgestalten kann“, erklärt Klein. „Das Grundkonzept stimmt und die Struktur des Vereins ist sehr gut. Außerdem ist es sehr reizvoll, die Entwicklung des Jugendbereichs voranzutreiben und den Kindern und Jugendlichen Freude und Spaß am Fußball zu vermitteln", ergänzt er. „Unser Ziel muss es sein, in jeder Altersklasse auf Bezirksebene Fußball zu spielen“, gibt der neue Coach gleich mal die Marschroute vor.

Klein wurde durch seinen Freund Hans-Jürgen Gundelach, der mit ihm zusammen bei Werder Bremen im Nachwuchsleistungszentrum tätig war und nun selbst Trainer der Huder B-Jugend ist, auf den FCH aufmerksam. Zudem hätten gute Gespräche mit dem Vorstand zu seiner Entscheidung beigetragen. „Ich freue mich wahnsinnig auf die spannende Aufgabe beim FC Hude“, sagt Klein.