Die Damenmannschaft der Delmenhorster war erwartungsgemäß chancenlos und musste sich vor allem auf die Verteidigung konzentrieren, wie hier bei einer Ecke. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Es war bereits die 76. Auflage des Hannes-Wendt-Turniers und erneut spielten hochklassige Hockeymannschaften um den Titel bei den Damen und den Herren in den Delmenhorster Hallen Am Wehrhahn und Am Stadion. Die Vertretungen des HC Delmenhorst waren erwartungsgemäß weitestgehend chancenlos gegen die Konkurrenz aus höheren Ligen. „Das Teilnehmerfeld ging von der Verbands- bis zur 2. Bundesliga, viele Spiele waren ausgeglichen, alle hatten Spaß. Sportlich und menschlich. Wir haben viel positives Feedback von den Teilnehmern bekommen – sowohl in Bezug auf das Leistungsniveau als auch in Bezug auf das Miteinander und die Organisation“, berichtete René Pawelski, der im Vorstand des HCD den Erwachsenenbereich vertritt. Die Teilnehmer nutzten das Turnier als Vorbereitung auf die anstehende Hallensaison, die je nach Liga im November oder Dezember beginnt. Die Verbandsligisten des HCD starten bei den Damen am 18. November und bei den Herren am 2. Dezember in die Hallenpflichtspielsaison.

Beim Hannes-Wendt-Turnier kämpften mit dem THC Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen), dem Rahlstedt HTC (Hamburg), dem SV Motor Meerane (Sachsen) und dem TTK Sachsenwald (Schleswig-Holstein) bei den Herren gleich vier Zweitligisten um die Krone. Letztlich setzte sich jedoch ein Regionalligist durch: Rotation Prenzlauer Berg gewann im Finale gegen Sachsenwald mit 4:3. Auch der letzte Platz ging an einen Zweitligisten. Bergisch Gladbach verlor hier gegen den Gastgeber mit 7:10, der somit auf dem neunten Rang landete und zumindest einmal das Feld als Sieger verließ. „Das war eine positive Überraschung. Wir konnten sehen, dass wir durchaus auch mit einem Zweitligisten mithalten können. Auch wenn die Vorrundenergebnisse sehr deutlich waren, haben wir auch gegen Sachsenwald vier Treffer erzielt“, lobte Pawelski das Team.

In der Vorrunde kassierten die HCD-Herren in vier Begegnungen 44 Gegentore und erzielten selbst fünf. Gegen einen Zweit-, zwei Regional- und einen Oberligisten ist das allerdings nicht anders zu erwarten gewesen, immerhin war der HCD der einzige Verbandsligist im Feld. Vor allem ging es für den neuen Trainer Henning Bremer darum, Spielsysteme auszuprobieren. „Wir haben gesehen, welche Systeme in höheren Ligen gespielt werden. Unsere jungen Spieler konnten sehen, wie schnelles Hockey läuft. Und wir haben viel ausgetestet und im letzten Spiel gegen Bergisch Gladbach dann den richtigen Punkt getroffen“, sagte Pawelski. Er blickt optimistisch auf die bevorstehende Verbandsligasaison: „Gleich am ersten Spieltag treffen wir auf die Zweite vom Club zur Vahr. Das ist eigentlich ein Oberligist. Die mussten wegen des Abstiegs der Ersten Herren zwangsabsteigen. Da werden wir sehen, ob wir ausreichendes Niveau haben. Wir wollen oben mitspielen, aber ein möglicher Aufstieg ergibt nur Sinn, wenn wir mit dem CvZ oder dem Bremer HC II, der ebenfalls zwangsabgestiegen ist, mithalten können“, meinte Pawelski.

Anders als die Herren hatten die Damen des HCD in keiner Partie eine Chance. In der Vorrunde setzte es drei Niederlagen. Insgesamt verzeichneten die Schützlinge von Trainer Ulli Hader ein Torverhältnis von 3:26. Im Spiel um Platz sieben wurden sie dann vom Regionalligisten Rotation Prenzlauer Berg mit 15:1 auseinandergenommen.

Weitere Informationen

Herren

Gruppenspiele (Auswahl)

HC Delmenhorst - Bremer HC 0:11

HC Delmenhorst - Marienburger Sportclub 0:12

HC Delmenhorst - TTK Sachsenwald 4:14

HC Delmenhorst - Prenzlauer Berg 1:7

Spiel um Platz neun

HC Delmenhorst - THC Bergisch Gladbach 10:7

Spiel um Platz sieben

Bremer HC - SV Motor Meerane 7:5

Spiel um Platz fünf

Club zur Vahr - Marienburger Sportclub 17:5

Spiel um Platz drei

Rahlstedter HTC - THC Altona Bahrenfeld 2:0

Finale

Rotation Prenzlauer Berg - TTK Sachsenwald 4:3

Frauen

Gruppenspiele (Auswahl)

HC Delmenhorst - Club zur Vahr 0:10

HC Delmenhorst - THC Bergisch Gladbach 2:7

HC Delmenhorst - Rahlstedter HTC 1:9

Spiel um Platz sieben

HC Delmenhorst - Rotation Prenzlauer Berg 1:15

Spiel um Platz fünf

TTK Sachsenwald - THC Bergisch Gladbach 4:2

Spiel um Platz drei

Club zur Vahr - Rahlstedter HTC 6:1

Finale

DHC Hannover - DSC Düsseldorf 2:0