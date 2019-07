Die HSG Delmenhorst um Frederic Oetken (am Ball) trifft beim Engelbart-Cup in diesem Jahr erneut auf den dänischen Klub Nørre Djurs HK. (INGO MÖLLERS)

Hochklassig – mit diesem Adjektiv kann man das Handballturnier, das am 16. und 17. August in Delmenhorst über die Bühne geht, definitiv beschreiben. Zum 7. Toyota-Engelbart-Cup hat die gastgebende HSG Delmenhorst wieder vier namhafte Teams aus der Region eingeladen. Und einen Gast aus Dänemark, der dem ganzen Spektakel noch ein bisschen internationales Flair verleiht.

Mit der TSG Hatten-Sandkrug und dem SV Beckdorf nehmen zwei Mannschaften teil, die für die Delmenhorster alte Bekannte aus der Oberliga sind. In ebenjene ist die HSG Schwanewede/Neuenkirchen als Verbandsliga-Meister aufgestiegen. Zu diesem Quartett gesellen sich noch die männliche A-Jugend der SG HC Bremen/Hastedt und der dänische Klub Nørre Djurs HK. Letzterer ist nach seinem Premierenauftritt im vergangenen Jahr erneut mit von der Partie. „Es hat ihnen so gut gefallen, dass sie gefragt haben, ob sie wiederkommen können“, erklärt Jürgen Janßen, Vorsitzender der HSG Delmenhorst. Und die nördlichen Nachbarn fragten das sogar ziemlich fix. Nur Hatten habe sich noch eher gemeldet, weiß Janßen zu berichten.

Mit der Zusammenstellung zeigt er sich sehr zufrieden. „Wir haben eine gute Mischung hingekriegt“, findet Janßen. Dass diese Mischung künftig noch bunter wird, also weitere Vereine aus anderen Teilen der Republik oder aus dem Ausland hinzukommen, ist derweil kein Thema. „Die regionale Verbundenheit ist eine entscheidende Sache“, verdeutlicht der HSG-Chef. Manfred Engelbart, der auch in diesem Jahr das Sponsoring übernimmt, schlägt in die gleiche Kerbe. Die Dänen würden dem Cup „das Salz in der Suppe“ verleihen. „Wir wollen das aber nicht ausweiten. Dann würden die Kosten sofort exorbitant hoch werden“, erklärt er und weist genau wie Janßen auf den vorwiegend regionalen Charakter des Turniers hin. Die anderen Teilnehmer „sind unsere Nachbarn“. Diese Kontakte wolle man „hegen und pflegen“.

Mit der A-Jugend der SG HC Bremen/Hastedt macht ein Team mit, das zwar jünger ist als die Herren-Vertreter – aber von diesen mit Sicherheit nicht unterschätzt wird. Immerhin haben die Hansestädter die vergangene Saison in der A-Jugend-Bundesliga auf dem fünften Platz abgeschlossen. Vor ihnen landeten nur die illustren Namen SG Flensburg-Handewitt, Füchse Berlin, SC Magdeburg und THW Kiel. Entsprechend stark schätzt Janßen den HC-Nachwuchs ein. „Mit dem unteren Mittelfeld der Oberliga halten sie mit. Die werden sich richtig reinknien“, prophezeit er.

Die sechs Teams treten an zwei Tagen im Jeder-gegen-jeden-Modus an, ehe zum Abschluss die beiden besten das Finale bestreiten. Gespielt wird immer einmal 30 Minuten. Manfred Engelbart gefällt dieser Modus. „Das ist eine spannende Geschichte“, meint er und hebt zudem hervor, dass das Turnier auch, was den Zeitpunkt betrifft, gut geplant sei. „Das ist eine ideale Terminierung“, sagt Engelbart mit Blick auf den Saisonstart, der in der Oberliga drei Wochen später ansteht. Man könne das Turnier nutzen, um noch mal ein paar Dinge zu probieren und nachzujustieren.

Außerdem ist Engelbart froh, dass der Cup zeitlich nicht mit dem DFB-Pokalspiel des SV Atlas gegen den SV Werder Bremen kollidiert. In diesem Zusammenhang betont er, dass er dem Handball ebenso verbunden sei wie dem Fußball. „Ich bin nicht nur Atlas-Präsident. Der Handball liegt mir genauso am Herzen.“

Weitere Informationen

7. Toyota-Engelbart Cup

Spielplan

16. August

TSG Hatten-Sandkrug - HSG Schwanewede/Nk. (18 Uhr)

HSG Schwanewede/N. - HC Bremen/H. (MJA) (18.40 Uhr)

SV Beckdorf - Nørre Djurs HK (19.20 Uhr)

SG HC Bremen/Hast. (MJA) - HSG Delmenhorst (20 Uhr)

TSG Hatten-Sandkrug - SV Beckdorf (20.40 Uhr)

HSG Delmenhorst - Nørre Djurs HK (21.20 Uhr)

17. August

TSG Hatten-Sandkrug - HSG Delmenhorst (11.30 Uhr)

SG HC Bremen/Hast. (MJA) - Nørre Djurs HK (12.10 Uhr)

HSG Schwanewede/Nk. - SV Beckdorf (12.50 Uhr)

Nørre Djurs HK - TSG Hatten-Sandkrug (13.30 Uhr)

SV Beckdorf - SG HC Bremen/Hastedt (MJA) (14.10 Uhr)

HSG Delmenhorst - HSG Schwanewede/Nk. (14.50 Uhr)

TSG Hatten-S. - SG HC Bremen/Hast. (MJA) (15.30 Uhr)

SV Beckdorf - HSG Delmenhorst (16.10 Uhr)

HSG Schwanewede/Nk. - Nørre Djurs HK (16.50 Uhr)

Endspiel (17.40 Uhr) SEE