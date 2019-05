TV Jahns A-Jugendlicher Wahe Zargaryan (links) zeigte eine gute Partie gegen Steffen Knese und den TSV Ganderkesee. Er belohnte sich mit dem Elfmeter zum 4:1. (XYZ)

Delmenhorst. Exakt sieben Monate hat es gedauert, bis der TV Jahn Delmenhorst in der Fußball-Kreisliga mal wieder einen Sieg feiern durfte. Beim damals sensationellen 3:2-Erfolg über den SV Atlas Delmenhorst II am 3. Oktober 2018 schienen die Violetten sämtliches Spielglück aufgebraucht zu haben. Am 3. Mai war es wieder so weit: Beim 4:1 (1:1)-Erfolg gegen den TSV Ganderkesee lief fast alles für die Violetten: Ein geschwächter Gegner, ein den Platzherren gesonnener Schiedsrichter, hervorragende Chancenverwertung und eine klare Leistungssteigerung sorgten für den ersten Erfolg nach 15 Spielen, also einer kompletten Halbserie.

Glückwünsche zum Klassenerhalt wehrte Trainer Arend Arends noch ab, dazu ist das Restprogramm zu schwierig. „Aber es war sehr wichtig und auch verdient“, atmete Arends tief durch. „Im Abstiegskampf geht es nur über Charakter, und den haben die Jungs heute in der zweiten Halbzeit gezeigt.“ Allerdings auch begünstigt dadurch, dass die Gäste gerade mal 50 Stunden nach Abpfiff des Pokalkrimis am Mittwoch beim TuS Hasbergen wieder ran mussten. „Die Jungs sind fertig“, stellte Ganderkesees Trainer Stephan Schüttel fest, „trotzdem dürfen wir das nicht verlieren.“

Zumal der TSV seine Euphorie vom Mittwoch nahtlos in die Anfangsphase hinüberretten konnte. Exakt 21 Sekunden hatte es gedauert, da klingelte es schon beim TV Jahn. Ein Fehlpass nach Platzfehler auf dem gefürchteten Flutlichtplatz am Blücherweg brachte Dennis Hasselberg ins Spiel, der sich über halblinks durchsetzte und zum 0:1 ins lange Eck einschob (1.). Nachdem die Ganderkeseer zuletzt zweimal – beim 0:4 beim TuS Heidkrug sowie beim 0:3-Rückstand im Pokalspiel – die erste Hälfte komplett verschlafen hatten, kam die frühe Führung überraschend. Die ambitionierten Jahner brauchten etwas, um sich zu erholen und hatten Glück, das TSV-Keeper Nils Jonasson eine Hereingabe von Wahe Zagaryan nach Doppelpass mit Paul Leis prallen ließ. Timo Höfken stand goldrichtig und schob zum 1:1 (19.) ein. Jonasson machte seinen Fehler wieder gut, als er nach einem Eckball gegen die Kopfballverlängerung von Leis glänzend reagierte (33.).

Viel mehr passierte nicht – und Arends war das entschieden zu wenig. „Zum Ende der ersten Halbzeit waren wir eingeschlafen. Ich bin dann in der Kabine richtig laut geworden. Die Jungs haben das super angenommen, davor ziehe ich meinen Hut.“ Trotzdem hatten die Gäste anfangs die besseren Möglichkeiten. Hasselberg rannte schon in Minute 47 blank auf Jahn-Keeper Alexander Sinn zu, legte sich aber den Ball zu weit vor. Ähnliches passierte Bjarne Walkenhorst, der auch noch mit Sinn zusammenprallte (52.). Insofern war die folgende Jahn-Führung schon glücklich, auch weil Ganderkesees Hintermannschaft drei Minuten abschaltete: Zunächst konnte sich Timo Füller am Sechzehner gemütlich drehen und ein Schüsschen aufs lange Eck „abfeuern“. Jonasson unterschätzte den Ball offenbar, der gegen den Pfosten prallte und von Pascal Hoppe zum 2:1 (59.) versenkt wurde. In der 61. Minute kam das Spielgerät erneut zu Füller, Jonasson konnte noch abwehren, aber wieder hatte sich Höfken im Stile eines Mittelstürmers perfekt positioniert und schoss das 3:1.

Vielleicht war es auch fehlende geistige Frische beim TSV, die zu den Fehlern führten. Schüttel hatte auf der Bank kaum Alternativen, wechselte schließlich sogar Ersatzkeeper Christian Klattenhoff als Feldspieler ein. Zudem bekam Jahn von Schiri Ingo Stephan einen Strafstoß zugesprochen, den man sicher nicht pfeifen muss. Die Grätsche von Jan Kerner erfolgte zwar mit großer Intensität, trennte Höfken aber letztlich fair vom Ball. Trotzdem gab es Strafstoß, den der überzeugende A-Jugendliche Wahe Zagaryan zum 4:1-Endstand verwandelte (81.). Ein ähnliches Vergehen an Walkenhorst wurde auf der Gegenseite nicht geahndet, was Schüttel sehr ärgerte: „Der Schiri ging gar nicht.“ Arends hatte für das Ende der umkämpften 90 Minuten nur ein Lächeln übrig. Am kommenden Freitag kann seine Elf etwas befreiter zum Derby gegen den TuS Heidkrug antreten.