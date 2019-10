Aufatmen bei der Oberliga-Reserve der HSG Delmenhorst: Nachdem die ersten vier Spieltage ausschließlich mit Niederlagen geendet waren, kam die Zweitvertretung der HSG durch einen auch in dieser Höhe verdienten 33:24 (19:13)-Erfolg beim TV Langen in der Handball-Landesliga Bremen zu ihren ersten Pluspunkten.

Dementsprechend gut gestellt war Trainer Adrian Hoppe. „Der Unterschied diesmal war, dass wir mit einer Abwehr gespielt haben und Torhüter Kerry Hoppe sein Potenzial eindrucksvoll unter Beweis stellte. Es war über 60 Minuten gesehen noch kein überzeugender Auftritt meiner Jungs, doch sicherlich ein Schritt nach vorn“, sagte Hoppe.

Den Grundstein für den ab der 20. Minute nie in Gefahr geratenen Sieg legte die 5:1-Deckung. Mit Jonte Windels auf der „Indianerposition“ wurden die Angriffe der Gastgeber erheblich gestört. Dadurch ergaben sich etliche Ballgewinne, die erfolgreich in Tempogegenstöße umgemünzt wurden. Der Auftakt war nahezu perfekt. Nach acht Minuten stand auf der Anzeigetafel bereits ein 6:1 für die Gäste. Als die Hoppe-Schützlinge anschließend aber in einigen Aktionen überdrehten, kam der Gastgeber kurzfristig besser ins Spiel und war beim 9:11 in der 22. Minute fast auf Augenhöhe. Doch eine Auszeit von Adrian Hoppe brachte seine Mannschaft wieder in die Spur. Sie agierte wieder konzentriert, sodass sie bis zur Pause eine 19:13-Führung herausspielte.

Im zweiten Durchgang dominierten die Delmenhorster dann noch mehr. Als Aktivposten erwiesen sich erneut Youngster Bastian Schäfer, Timo Barkemeyer und Jonte Windels. Nach dem 25:17 durch Ole Stadtsholte in der 47. Minute stand am Ende durch Marlin Hörner ein 33:24-Erfolg zu Buche.

Am nächsten Sonntag hat die HSG zum zweiten Mal nach vier Auswärtsspielen in Folge wieder Heimrecht und empfängt die HSG Bützfleth/Drochtersen.