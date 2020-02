Ganderkesee. Das Nachwuchstalent aus Ganderkesee hat es geschafft: Rebecca Horstmann wurde für eine renommierte Turnierserie für Dressurreiter bis 25 Jahre ausgewählt. Jedes Jahr bietet der von der Liselott Schindling-Stiftung zur Förderung des Dressurreitsports ausgerichtete Piaff-Förderpreis jungen Dressurreitern die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Auf vier hochkarätigen Qualifikationsturnieren in Deutschland wird jeweils der Intermediaire II sowie der U25 Grand Prix geritten, bevor die Finalisten beim Finale in der Stuttgarter Schleyerhalle den U25 Grand Prix sowie den aktuellen internationalen Grand Prix bewältigen müssen.

Die Auswahl der Teilnehmer für die diesjährige Förderpreis-Serie stand vom 18. bis 20. Februar beim Lehrgang des Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) in Warendorf auf dem Programm. Diese Veranstaltung bildete gleichzeitig den Saisonauftakt für junge Grand Prix-Reiter bis 25 Jahre. An dem Lehrgang nahmen 28 Reiter mit insgesamt 36 Pferden teil. 30 Paare davon durften sich in einer abschließenden Trainingsprüfung vor einem Richtergremium präsentieren, wobei jeder Ritt zusätzlich aufgezeichnet und von Bundestrainerin Monica Theodorescu kommentiert wurde. Der Ausgang dieser Prüfung entschied schließlich darüber, wer bei den Turnieren der Piaff-Förderpreis-Serie 2020 starten darf. Elf Reiter wurden ausgewählt. Zusätzlich nehmen die fünf Mitgliedern des U25-Bundeskaders an der Turnierserie teil.

Zu den glücklichen Auserwählten gehört in diesem Jahr auch Rebecca Horstmann mit ihrem Pferd Friend of Mine. „Ich freue mich so doll und bin sehr, sehr stolz, dass wir das geschafft haben, gerade weil ich theoretisch ja noch in der Altersklasse darunter, also U21, starten dürfte“, beschreibt die junge Dressurreiterin aus Ganderkesee ihre Gefühlslage nach dem Lehrgang. „Ich bin wahnsinnig happy darüber, dass unsere Entwicklung sogar noch besser geklappt hat, als wir es uns vorgestellt haben.“ Horstmann kann es nun kaum erwarten, beim ersten Turnier der Serie im Rahmen des Maimarkt-Turniers in Mannheim (1. bis 3. Mai) zu starten: „Das sind wahnsinnige Chancen, die wir jetzt haben. Wir werden alles geben.“

Die weiteren Qualifikationsturniere der Piaff-Förderpreis-Serie sind vom 29. Mai bis 1. Juni in Wiesbaden, vom 8. bis 12. Juli in Bettenrode und vom 4. bis 6. September bei Gut Ising am Chiemsee. Das große Finale ist schließlich für Mitte November in Stuttgart terminiert.