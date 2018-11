Dressurreiterin Rebecca Horstmann holte sich mit dem deutschen U18-Team Rang eins beim Nationenpreis in Hagen. (Daniel Kaiser - im|press|ions und Daniel Kaiser/FR, © Daniel Kaiser)

Das deutsche Team verwies die Niederlande auf den zweiten und die Schweiz auf den dritten Platz. Entsprechend zufrieden zeigte sich Disziplintrainer Oliver Oelrich: Jeder Reiterin habe ihre gute Form der vergangenen Wochen abgerufen, sagte er.

Dabei belegte das Team um Rebecca Horstmann gleich drei der ersten vier Plätze in der Einzelwertung: Die Krefelderin Linda Erbe erhielt auf ihrem Wallach Fierro mit 75,811 Prozent die beste Bewertung. Dahinter landete die Niederländerin Daphne Van Peperstraten – 74,099 Prozent. Auf Rang drei positioniere sich Johanna Sieverding (RUFV Cappeln) mit ihrer Stute Lady Danza (73,694 Prozent). Horstmann und ihr Wallach Friend of mine („Fridolin“) holten mit 73,243 Prozent das viertbeste Ergebnis der Einzelwertung.

Bei den Future Champions in Hagen bot sich den Dressurreiterinnen gleichzeitig auch die finale Chance, um sich für die Nachwuchseuropameisterschaften zu empfehlen. Diese finden vom 8. bis 13. August im niederländischen Roosendaal statt. Oelrich sagte dazu, dass jede Reiterin gute internationale Leistungen gezeigt habe. Er blicke daher auch ganz optimistisch Richtung EM. Das Team sei gut und breit aufgestellt. Bis zur endgültigen Bekanntgabe des Kaders müssen sich die Reiter um die Ganderkeseerin Rebecca Horstmann aber noch gedulden. Schließlich steht circa drei Wochen vor EM-Beginn eine finale Formüberprüfung in Warendorf an.