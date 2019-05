Die Turnerschaft Hoykenkamp ist nach dem feststehenden Abstieg aus der Handball-Landesliga Weser-Ems auch im vierten Spiel hintereinander ohne Niederlage geblieben: Bei der HSG Nordhorn II kamen die Schützlinge von Trainer Lutz Matthiesen zu einem verdienten 31:31 (15:17)-Unentschieden. „Wir hätten sogar gewinnen können. Meine Mannschaft hat mit dem Gastgeber auf Augenhöhe gespielt. Aufgrund unserer Leistungen in den letzten Wochen haben wir eine kleine Serie hingelegt“, sagte ein sichtlich erfreuter TSH-Trainer Lutz Matthiesen.

Mit gerade mal acht Feldspielern traten die Hoykenkamper die Reise nach Nordhorn an. Als nach 26 Minuten auch noch Daniel Hemmelskamp nach seiner dritten Zeitstrafe auf die Tribüne musste, stand nur noch Andre Thode als Wechselspieler zur Verfügung. Dennoch bot die TS den Gastgebern Paroli. Die Abwehr um Hannes Ahrens und Christoph Müller-Hill stand perfekt und vorn setzten Sebastian Rabe, Hergen Schwarting und Alexander Kirchhof die Akzente, wobei Christoph Müller-Hill mit guten Anspielen glänzte. Nach ausgeglichenem Beginn setzte sich Nordhorn mit drei Toren ab und ging schließlich mit einer 17:15-Führung in die Pause.

Bis zur 40. Minute blieben die Nordhorner vorn. Dann gelang Sebastian Rabe per Siebenmeter der 23:23-Ausgleich. Nach dem 28:28 brachte er sein Team mit zwei weiteren Toren in der 57. Minute sogar mit 30:28 in Front. Kurz darauf traf Hergen Schwarting zum 31:29. Nachdem Alexander Kirchhof eine weitere große Tormöglichkeit vergeben hatte, waren die Nordhorner mit ihrem Torjäger Levin Zare zur Stelle und glichen zum 31:31 aus.

„Obwohl die Saison gelaufen ist, freuen wir uns auf das Derby am kommenden Sonnabend gegen die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg“, sagte Lutz Matthiesen abschließend.