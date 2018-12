Alexander Kirchhof (am Ball) erzielte zwar fünf Treffer für die TS Hoykenkamp, zum Sieg konnte er sein Team mit diesen Toren jedoch nicht führen. (Ingo Möllers)

Auch am zweiten Advent ist bei den Handballern der TS Hoykenkamp keine Festtagsstimmung aufgekommen. Vielmehr befindet sich der Landesligist weiterhin tief im Abstiegsstrudel, nachdem er gegen die HSG Nordhorn II mit 24:26 (8:10) verloren hat. Die Vorzeichen vor dem mit Spannung erwarteten Derby am Freitag bei der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg sind also alles andere als vielversprechend. Mit einem Sieg hätte die TSH näher an die Emsländer heranrücken können, so ist Nordhorn allerdings wieder auf fünf Punkte enteilt. Es besteht also kein Zweifel, dass die Hoykenkamper in einer unbequemen Lage stecken und sich schon enorm steigern müssen, soll der zweite Abstieg in Folge verhindert werden.

Trainer Lutz Matthiesen ist um seinen Job derzeit jedenfalls nicht zu beneiden. „Unser Kader ist recht dünn und dazu kommt, dass nur wenige Spieler landesligatauglich sind. Wir haben uns intensiv auf Nordhorn vorbereitet, doch unsere Abwehr hat Spieler wie Levin Zare und Roman Opitz einfach nicht in den Griff bekommen“, sagte der Coach. Erstmals mit Neuzugang Niklas Lüdeke (kam vom TV Neerstedt) im Kader hielt die Turnerschaft das Spiel lange Zeit offen. Zu Beginn führten die Matthiesen-Schützlinge durch Sebastian Rabe noch mit 3:2. Doch als die Abwehr anschließend nicht konsequent genug ihre Aufgabe erledigte, gerieten die Hoykenkamper mit 3:5 beziehungsweise 5:8 (20.) in Rückstand. Zwar konnten die Gastgeber beim 8:8 noch einmal ausgleichen, doch zur Pause führte Nordhorn wieder mit 10:8.

Der Auftakt in die zweite Halbzeit verlief hoffnungsvoll. Sebastian Rabe glich zum 11:11 aus und Niklas Lüdeke brachte sein Team in der 38. Minute sogar mit 13:12 in Front. Den letzten Ausgleich für die Gastgeber erzielte Hadi Zein in der 45. Minute zum 16:16. Die Vorentscheidung fiel, als Nordhorn innerhalb von vier Minuten auf 20:16 davonzog. Die Matthiesen-Sieben ging in der Schlussphase zur kompletten Manndeckung über und schaffte in der 60. Minute durch Sebastian Rabe wieder den Anschluss zum 23:24. Doch die cleveren Gäste kamen durch Levin Zare und Roman Opitz schnell wieder zu einem Drei-Tore-Vorsprung und machten den Sack damit endgültig zu.