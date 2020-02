Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben nach sechs Auswärtsniederlagen in Serie mal wieder ein Erfolgserlebnis in fremder Halle gefeiert. Beim Wilhelmshavener SSV gewann die Mannschaft des Trainergespanns Birgit Deeben/Lars Osterloh mit 26:24 (10:13) und besiegte damit den Auswärtsfluch. Lediglich das erste Auswärtsspiel gegen den TV Neerstedt hatte die HSG in dieser Spielzeit bislang für sich entscheiden können.

Von Beginn an war es eine Partie, die durch zwei starke Abwehrreihen geprägt wurde. „Beide Mannschaften haben wirklich eine starke Deckung gestellt. Im Angriff haben wir uns phasenweise schwergetan, richtige Lösungen zu finden“, sagte Osterloh. Nach einer sehr ausgeglichenen Anfangsphase schlichen sich aber kleine Fehler in das Spiel der HSG ein und Wilhelmshaven setzte sich bis zur Pause auf drei Treffer ab.

Spannend bis zum Schluss

Doch Mitte der zweiten Halbzeit egalisierte Hude den Rückstand und ging durch Maike Deeben sogar mit 19:18 in Führung. Bis in die Schlussphase blieb es eine enge Partie, doch Hude spielte clever, erzielte aus der ersten und zweiten Welle einige einfache Tore und stellte somit die beiden Punkte sicher. „Ich bin froh, dass wir unsere lange Durststrecke endlich beendet haben. Die Mädels haben heute toll gekämpft und unterm Strich geht der Sieg auch in Ordnung“, bilanzierte Osterloh.

Für die HSG geht es am kommenden Sonnabend mit dem nächsten Auswärtsspiel weiter. Das Osterloh-Team tritt dann beim VfL Stade an.