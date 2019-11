Frederic Oetken führte klug Regie bei der HSG Delmenhorst, spielte vor allem Mario Reiser auf Linksaußen immer wieder gut frei, zog aber auch selbst zum Tor. (Martina I. Meyer)

Delmenhorst. Alexander Schoeps kletterte nach Spielende auf die Tribüne und stimmte mit der Mannschaft die Humba an, das Publikum applaudierte und feierte, Trainer Jörg Rademacher sprach von „einem geilen Handballspiel“. Kurzum: Es war ein sehr gelungener Abend für die Oberligahandballer der HSG Delmenhorst. Die Rademacher-Mannen hatten zuvor den VfL Fredenbeck mit 34:23 (15:13) auseinandergenommen und in der zweiten Halbzeit letztlich deklassiert. Damit überholte die HSG den VfL in der Tabelle und steht nun mit 12:6 Punkten auf Rang vier. „Gerade was die Jungs in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, war aller Ehren wert. Ich bin mega stolz. Da hat sich ein Mosaikstein an den anderen gereiht. Dann kommt auch so ein Ergebnis zu Stande. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient“, sagte ein hochzufriedener Jörg Radmacher.

In der ersten Halbzeit sah es nicht nach einem klaren Ergebnis aus: Fredenbeck zeigte sich in den ersten 20 Minuten mindestens auf Augenhöhe und legte immer wieder vor und führte daher meist mit ein oder zwei Toren (3:1, 6:4, 9:7). Torwart Jan Peveling zeigte einige Paraden – vor allem gegen Tim Coors. Der Linkshänder war nach dreiwöchiger Verletzungspause (Rücken) wieder mit von der Partie, hatte aber noch nicht die nötige Power und traf daher im ersten Durchgang keinen seiner fünf Würfe. Dass die HSG jedoch immer in Reichweite blieb, lag an den starken Außen: Mario Reiser und Stefan Timmermann netzten je dreimal im ersten Durchgang, lediglich Reiser traf einmal nicht. Im Tor hielt Sönke Schröder gleich zwei Siebenmeter in den ersten 20 Minuten. „Fredenbeck hatte bis zu dem Spiel nur fünf Minuspunkte. Das ist keine Laufkundschaft, das war ja klar“, ordnete Rademacher ein.

Überhaupt keine Rolle spielte Jan Torben Ehlers bei den Gästen. Im gesamten Spiel gelang ihm nur ein Tor, beim vorangegangenen Treffen der beiden Teams netzte er alleine aus dem Spiel heraus 13-mal. Ole Goyert spielte in den ersten 20 Minuten vorgezogen gegen ihn. „Bis dahin war das Spiel pari. Wir haben Ehlers zwar komplett rausgenommen, dadurch aber zu viele Räume über die Mitte offen gehabt. Wir haben dann umgestellt und waren dann auch besser und sind verdient in Führung gegangen“, erklärte Radmacher. Die Gäste nahmen Ehlers raus, die HSG agierte nun mit Goyert und Reiser etwas vorgezogen, spielte aber ohne Manndeckung und ging beim 11:10 (22.) erstmals in Führung. Fredenbeck konterte auf 13:12 (25.), doch bis zur Pause traf dann nur noch die Heimsieben und ging so mit zwei Toren Vorsprung (15:13) in die Kabinen. „Wir hatten ab er der 20. Minute die bessere Spielanlage, haben vorne die Chancen genutzt und das taktisch gut gemacht“, lobte Rademacher.

HSG mit Machtdemonstration

Im zweiten Durchgang zerlegte die HSG die Gäste dann Stück für Stück. Im Tor war Schröder nach einer guten ersten Halbzeit nun überragend und zeigte neun Paraden. In der Offensive führte Frederic Oetken klug Regie und setzte vor allem Mario Reiser auf Linksaußen immer wieder in Szene. Dieser traf im zweiten Durchgang vier von fünf Würfen und holte noch einen Siebenmeter heraus. Die Freiräume entstanden, da sich die Delmenhorster gut bewegten und schnell und sicher passten. „Die Jungs haben es auf den Punkt gespielt. Wir wussten, dass wir die langen Kerls in der Abwehr in Bewegung bringen müssen. Das hat geklappt, die waren dann meistens einen Schritt zu spät. Die Angriffe waren aus dem Rückraum gut vorbereitet, die Kreuzbewegungen waren stark“, zählte Rademacher auf. Vor allem die Außen hob er hervor. „Stefan Timmermann und Mario Reiser waren sehr stark heute. Die Außen haben gestochen, sonst habe ich an denen ja auch oft rumgemäkelt“, meinte der HSG-Coach.

Fredenbeck war nun völlig chancenlos und in allen Belangen unterlegen. Nach gut 45 Minuten war die Begegnung entschieden, die HSG führt mit 26:16. Die Gäste wechselten nun durch, es war ein Klassenunterschied. „Die Jungs waren auch physisch gut drauf. Man hat das in der Woche schon gemerkt, dass es gut wird“, sagte Rademacher. Der HSG-Coach wäre jedoch nicht er selbst, würde er nicht direkt warnen: „Wir haben bis Weihnachten noch drei Spiele. Das sind lösbare Aufgaben, aber wir müssen aufpassen. Auch wenn wir jetzt zwei Große geschlagen haben, müssen wir auf dem Teppich bleiben und dürfen gegen die vermeintlich Kleinen keine Punkte liegen lassen.“

Für die HSG stehen nun die Partien beim Vorletzten Elsflether TB (4:16 Punkte) und daheim gegen die SG Achim/Baden (2:16 Punkte) an. Die HSG hat sich durch die Auftritte zuletzt die Favoritenrolle erarbeitet.