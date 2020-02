Stefan Timmermann (beim Wurf) und die HSG Delmenhorst holten einen Auswärtssieg. (INGO MÖLLERS)

Jörg Rademachers Forderung war eindeutig. „Wir müssen in der Abwehr wieder stabiler stehen“, hatte der Trainer der HSG Delmenhorst im Vorfeld der Partie bei der HSG Barnstorf/Diepholz gesagt. Die 35 Gegentore aus der Vorwoche gegen den SV Beckdorf sollten sich nicht wiederholen. So kam es dann auch nicht. Die Oberliga-Handballer zeigten in der Defensive eine deutlich bessere Leistung, kassierten zehn Treffer weniger und setzten sich mit 28:25 (13:9) durch.

„Damit kann ich erst mal super leben“, meinte Rademacher. Man habe die Anzahl der Gegentreffer unbedingt unter 30 halten wollen, und das gelang. Darüber hinaus gab es aber noch einen weiteren Grund, weshalb der Trainer der Delmenhorster positiv gestimmt auf die Begegnung blickte. Mit Lennart Witt und Torben Sudau fielen zwei Akteure kurzfristig aus, sodass Rademacher kaum Wechselmöglichkeiten hatte. Mit Bastian Schäfer half ein Spieler aus der zweiten Mannschaft aus. „Wenn man das ganze Paket sieht, ist das aller Ehren wert. Für mich war das sehr gut, was die Jungs gemacht haben“, lobte Rademacher.

Zu Beginn brauchten die Gäste etwas Zeit, um in die Partie zu kommen. Barnstorf/Diepholz ging mit 2:0 in Führung und hielt den Vorsprung bis zum 4:2 (8.). Anschließend entwickelte sich ein enges Duell. Die Delmestädter drehten die Partie zum 5:4 (11.), bis zur 20. Minute schafften sie es aber nicht, sich weiter abzusetzen. „Es hat eine Zeit lang gedauert, bis wir Lösungsmöglichkeiten gefunden haben“, sagte Rademacher. Die Gastgeber agierten zudem mit einer offenen Manndeckung. In den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte gelang es Delmenhorst dann aber trotzdem, sich zwischenzeitlich einen Fünf-Tore-Vorsprung zu erabeiten (13:8/30.). Kurz danach verkürzte Barnstorf/Diepholz noch auf 9:13.

Die Rademacher-Sieben kam gut aus der Kabine und baute ihre Führung aus. Stefan Timmermann traf zum 16:10 (36.). Die Hausherren kämpften sich jedoch zurück ins Spiel und bekamen laut Rademacher mit dem Publikum im Rücken mehr und mehr Oberwasser. So kamen sie mehrmals bis auf einen Treffer heran, etwa zum 19:20 (47.). „Wir haben da fahrig gespielt und unsere Chancen nicht so genutzt“, schilderte der Delmenhorster Coach. Seine Akteure bewahrten aber kühlen Kopf und setzten sich in der Folge wieder auf 25:20 ab (55.). „Das ist eine Qualität, die die Mannschaft mittlerweile hat: dass sie ruhig bleibt“, lobte Rademacher.

So feierten die Delmenhorster am Ende ihren vierten Sieg in Folge und schoben sich in der Tabelle auf Rang drei vor. Weiter geht es am kommenden Freitag in heimischer Halle mit dem Derby gegen den HC Bremen.