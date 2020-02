Lennart Witt hatte mit neun Treffern maßgeblichen Anteil am Erfolg. (INGO MÖLLERS)

73 Tore sind in der Handball-Oberliga-Partie zwischen dem SV Beckdorf und der HSG Delmenhorst gefallen. Die Gäste aus der Delmestadt führten beim 38:35 (19:14) Auswärtssieg über fast die gesamte Spielzeit. Am Ende wurde es bei diesem Spektakel zwar knapp, doch die Mannen von Trainer Jörg Rademacher behielten die Nerven und verteidigten damit Rang vier in der Tabelle und bleiben damit punktgleich (20:12) mit dem Dritten SG VTB/Altjührden.

Dass so viele Treffer in einer Begegnung fallen, ist ungewöhnlich. In dieser Spielzeit sahen die Zuschauer eines Matches noch nicht so viele innerhalb der einstündigen Spielzeit. Die Delmenhorster Stärken liegen eher in der Offensive, was der Toreschnitt von knapp über 30 Treffern pro Spiel belegt. Nur Spitzenreiter TV Cloppenburg zielt noch erfolgreicher. Gegen Beckdorf zeichneten sich vor allem Tim Coors mit zehn und Lennart Witt mit neun Erfolgen aus. „Wenn man 38 Tore erzielt, sollte man auch nicht verlieren“, konstatierte Rademacher.

Die wurfgewaltigen Gastgeber erwischten den etwas besseren Start und gingen mit 5:3 (9.) und 7:6 (13.) in Front. Das war jedoch auch das letzte Mal an diesem Abend, dass der SVB führte. Unter anderem erzielten sie noch den 11:11-Ausgleich (21.), doch dann übernahmen die leicht favorisierten Gäste immer mehr das Ruder. Zur Pause stand bereits ein Fünf-Tore-Vorsprung (19:14). „Die erste Viertelstunde war sehr ausgeglichen, dann haben wir Beckdorf gut in den Griff bekommen und selbst einfache Tore über die erste und zweite Welle gemacht. Die erste Hälfte war total in Ordnung“, meinte Rademacher.

Nach der Pause baute die HSG den Vorsprung erst sukzessive aus und sah nach 36 Minuten bei 24:17 wie der sichere Sieger aus, doch die Gastgeber erzielten nun vier Tore am Stück und Spannung kam auf. „In der Phase waren wir defensiv nicht mehr aggressiv genug und haben vorne auch unnötige Ballverluste gehabt“, berichtete Rademacher. Bei 27:29 verkürzte Beckdorf auf zwei Tore (49.). Doch die Gäste blieben ruhig und setzten sich beim 37:32 (57.) wieder auf fünf Tore ab. Beckdorf kam zwar noch auf 35:37 heran, doch waren nur noch 50 Sekunden zu spielen. Der Schlusspunkt war Mario Reiser vorbehalten, der den 38:35-Endstand markierte. Coors stand nach einer Roten Karte (ohne Bericht) ab der 54. Minute nicht mehr auf dem Parkett. „Das war für mich ein normales Foul“, meinte Rademacher.

Die zweite Hälfte müsse nun aufgearbeitet werden. „21 Gegentore sind einfach zu viel“, sagte der HSG-Coach.

SV Beckdorf - HSG Delmenhorst 35:38 (14:19)

Delmenhorst: Schröder, Schumacher - Witt (9), Goyert, Sudau (1), Timmermann (4), Babic, Coors (10), Oetken (5), Markowski (1), Janßen (3), Reiser (5/2), Stilke

Siebenmeter: SVB 4/4, HSG 2/2

Zeitstrafen: SVB 8, HSG 2

Besonderes Vorkommnis: Delmenhorsts Tim Coors sieht die Rote Karte ohne Bericht (54.)