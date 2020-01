HSG-Rückraumschütze Jörn Janßen, hier gegen Schwanewede, führt aktuell die Torschützenliste der Liga an. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Zwischen der HSG Delmenhorst und der SG VTB/Altjührden kommt es am Sonnabend ab 19.15 Uhr in der Stadionhalle nicht nur zu einem Topspiel der Handball-Oberliga Nordsee, die Begegnung steht auch unter besonderen Vorzeichen. Der Regionalliga-Absteiger aus Varel rangiert derzeit auf Platz drei und hat durch die Niederlage am vergangenen Spieltag daheim gegen den Tabellenletzten Elsflether TB jede realistische Chance auf den direkten Wiederaufstieg vertan. Zudem trat nach der Begegnung auch noch Trainer Christian Schmalz zurück. Eine weitere Besonderheit ist die sportliche Vergangenheit von HSG-Trainer Jörg Rademacher und Topspieler Tim Coors, die beide einst die Vareler Farben trugen. Als aktuell Fünfter mit zwei Punkten Rückstand auf die SG würden die Delmestädter mit einem Heimerfolg gleichziehen und Platz drei in den Blick nehmen. „Es wird sicherlich seine Gründe haben, warum der Trainer zurückgetreten ist, aber das macht es für uns nicht einfacher“, meint Rademacher.

Der HSG-Coach sieht die Gäste in der Favoritenrolle. „Sie hatten am Anfang der Saison viele Verletzte, die jetzt fast alle wieder dabei sind. Es wird eine Riesenaufgabe für uns. Sie sind in der ersten Sieben super besetzt. Die sind alle torgefährlich. Mit dem Kader muss es der Anspruch sein, jetzt wenigstens Dritter zu werden“, sagt Rademacher. Chancenlos sei sein Team sicherlich nicht. „Aber es muss vieles zusammenpassen. Die Abwehr im Zusammenspiel mit den Torhütern wird ganz entscheidend sein“, weiß der Trainer. Dieses Zusammenspiel funktionierte vergangene Woche beim Sieg beim TuS Rotenburg nicht optimal, gerade die drei HSG-Schlussmänner erwischten keinen guten Tag. „In Rotenburg habe ich da schon mehr erwartet. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mehrere gute Torhüter habe. Aber wenn es mal nicht so läuft, muss da jeder auch Manns genug sein, Kritik zu vertragen. Wenn es gut war, gibt’s ja auch Lob“, erklärt Rademacher.

Intensive Partie

Die Partie in Rotenburg verlief sehr intensiv. „Ich hatte seit Langem mal wieder eine so hohe Anspannung. Zehn Minuten vor Schluss war das Spiel so gut wie weg und wir haben es dann umgebogen. Das war richtig gut, klappt aber sicherlich nicht immer“, blickt der Coach nochmal zurück. Durch den Sieg und die Ergebnisse der Konkurrenz sei die HSG nun in der Position, dass sie gewinnen will, aber nicht muss. „Platz drei in Reichweite zu haben, ist aber natürlich eine Riesenmotivation“, ordnet Rademacher ein. Um die Partie zu gewinnen, muss die HSG die erste und zweite Welle der Vareler aufhalten. „Das spielen sie seit Jahren gut. Zudem geht es für uns darum, deren 6:0-Riegel zu durchbrechen“, erklärt Rademacher.

An der Seitenlinie der Vareler wird der Sportliche Leiter Christoph Deters stehen und das Team betreuen. Laut Homepage der SG haben die Verantwortlichen in dieser Woche viele Gespräche geführt, um wieder Ruhe in die Mannschaft zu bekommen. Nachdem sich eine Interimslösung zerschlagen hat, wird Deters mit Unterstützung einiger Führungsspieler die Mannschaft auf das Spiel in Delmenhorst vorbereiten und während der Partie als Verantwortlicher auf der Bank sitzen. „Jetzt sind aber vor allem die Spieler gefordert. Ich erwarte eine Reaktion der Mannschaft und dass alle zeigen, dass das Spiel gegen Elsfleth nicht unser Anspruch sein kann,“ teilt Deters auf der Homepage mit.

Er erwartet eine komplizierte Aufgabe in Delmenhorst und hebt mit Jörn Janßen, Frederic Oetken und Tim Coors den starken Rückraum hervor. „Delmenhorst ist alles andere als eine leichte Aufgabe. Wir benötigen unbedingt eine stabile Abwehr mit guten Torhütern und müssen uns dann mit einfachen Toren im Tempospiel belohnen,“ gibt Deters die Marschroute vor.

Einig sind sich beide Trainer, dass vor allem die Laufbereitschaft und der Einsatzwille entscheidend sein werden. „Jetzt müssen es die Spieler aber auch auf die Platte bringen. Sicher haben wir genug Potenzial, um auch in Delmenhorst zu gewinnen, aber ohne die nötige Einstellung und 100 Prozent Einsatz haben wir, wie letzte Woche gesehen, gegen jede Mannschaft in dieser Liga Probleme,“ fordert Deters Grundtugenden von seinen Spielern.

Rademacher erwartet einen hochmotivierten Kontrahenten. „Sie wollen sicherlich die gegen Elsfleth verlorenen Punkte direkt wiederholen. Das würde jede Mannschaft wollen. Mir wäre es lieber gewesen, hätten sie das Spiel gewonnen“, sagt Rademacher.

Das tat die VG im Hinspiel gegen die HSG. „Da hätten wir etwas mitnehmen können, haben es am Ende aber durch Unkonzentriertheiten und leichte Fehler selbst verschuldet nicht geschafft“, erinnert sich der HSG-Trainer ungern zurück.