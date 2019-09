Arbergen. Bereits nach drei Spieltagen wird der Oberligareserve der HSG Delmenhorst klar vor Augen geführt, dass die laufende Saison in der Handball-Landesliga-Bremen kein Zuckerschlecken sein wird. Nach der 28:37 (15:16)-Niederlage beim Aufsteiger SG Arbergen/Mahndorf geht es vorerst nur darum, die Klasse zu halten. HSG-Coach Adrian Hoppe hat das bereits klar zur Kenntnis genommen. „Der Neuling aus dem Bremer Raum verfügt über eine kompakte Truppe, hat in der Abwehr hart gedeckt und zeigte von Beginn an mehr Galligkeit. Davon ließen sich meine Jungs viel zu schnell beeindrucken und brachten vor allem in der zweiten Halbzeit nur Stückwerk auf die Platte. Besonders in der Schlussviertelstunde, als das Spiel beim Stande von 23:24 so richtig losging, kamen wir völlig aus der Spur“, analysierte Adrian Hoppe.

In Durchgang eins, in der sich die Delmenhorster Mannschaft bereits etliche Fehlwürfe leistete und Konzentrationsmängel offenbarte, hielt sie zumindest vom Ergebnis her das Spiel in Waage. Die Gastgeber konnten zwar immer ein Tor vorlegen, doch der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Ein Lichtblick war dabei Philip Heinzel auf Linksaußen, der sowohl im ersten als auch im zweiten Abschnitt jeweils vier Tore erzielte.

Nach dem 15:16 zur Pause gerieten die Hoppe-Schützlinge bei doppelter Unterzahl gleich nach dem Wechsel mit 15:19 in Rückstand. In den folgenden 14 Minuten kämpfte sich das Team jedoch wieder heran und kam durch Tobias Schenk, Timo Barkemeyer und Steffen Eilers immer wieder zum Anschluss. Als Jonas Meissner beim Stande vom 23:25 mit einem Strafwurf scheiterte, fiel im Gegenzug das 23:26. Danach waren die Gastgeber endgültig auf der Siegerstraße. Die Gäste gingen förmlich baden. Mit 0:6 Punkten sind die Delmenhorster nun im Keller der Liga angekommen.

Die nächste Bewährungsprobe ist am 19. Oktober. Hier heißt der Gegner im Derby dann HSG Grüppenbühren/Bookholzberg.