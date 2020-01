In der vergangenen Saison setzte sich der ATSV Habenhausen (blau) zweimal gegen die HSG Delmenhorst um Jörn Janßen (am Ball) durch. Und auch dieses Mal sind die Bremer favorisiert. (INGO MöLLERS)

Als suboptimal könnte man die beiden letzten Auftritte der HSG Delmenhorst im Handballjahr 2019 in der Oberliga Nordsee bezeichnen. Zunächst verloren sie nach einem schwachen Auftritt daheim verdient gegen die zu diesem Zeitpunkt letztplatzierte SG Achim/Baden, dann folgte eine weitere Heimpleite gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen, bei der die halbe Mannschaft grippeangeschlagen auflief. Dadurch steht die Sieben von Trainer Jörg Rademacher mit 14:10-Punkten auf dem siebten Platz, der Tabellendritte SG VTB/Altjührden hat jedoch lediglich zwei Zähler mehr. „Wir haben im Dezember viel liegen gelassen und viele Weihnachtsgeschenke verteilt. Die Niederlagen hatten wir so nicht auf dem Zettel. Wir wollen schon oben dran bleiben, aber auch nach unten ist nicht so viel Luft. Das müssen wir im Auge behalten“, teilt Rademacher mit.

Los geht die zweite Saisonhälfte nach einer rund vierwöchigen Pause mit der Partie beim Tabellenzweiten ATSV Habenhausen. Es ist das letzte Spiel der Hinrunde. „Habenhausen hat andere Ansprüche als wir. Die wollen aufsteigen und dürfen sich keine Niederlage erlauben. Wir sind klarer Außenseiter. Es muss schon optimal laufen, damit wir was mitnehmen können. Aber wenn sich die Chance bietet, wollen wir die auch nutzen“, meint Rademacher. Anpfiff ist am Sonntag um 17 Uhr in Habenhausen.

Längere Pause zur Regeneration

Nach den Niederlagen im Dezember hat Rademacher seinen Mannen eine längere Pause gegönnt und erst an diesem Montag wieder mit dem Training angefangen. „Die Jungs haben die Zeit genutzt, um runterzukommen. Viele waren angeschlagen und grippegeschwächt. Da wollten wir nicht zu früh wieder anfangen. Jetzt sind die Spieler noch nicht bei 100 Prozent. Aber die Saison ist hinten raus sehr lang, da darf man die Jungs nicht früh verheizen. Unser Kader ist nicht groß“, erklärt der HSG-Trainer.

Gegen Habenhausen gehe es darum, möglichst schnell in den Rhythmus zu kommen. „Aber es ist auch klar, dass das kein Gegner ist, zu dem man fährt und sagt: Da müssen wir gewinnen. Wir fahren ohne Druck hin. Aber Angst haben wir nicht. Mal schauen, was machbar ist“, sagt Rademacher. Tabellenführer TV Cloppenburg mit zwei Minuspunkten und die Habenhauser mit vier spielen aller Voraussicht nach den Meister und damit auch den Aufsteiger aus. Rademacher hat bereits die darauf folgenden Aufgaben im Auge. Beim TuS Rotenburg – wo ohne Backe gespielt wird – und daheim gegen die SG VTB/Altjührden sollen Punkte her. „Hinter den beiden Topteams ist ein großer Teich. Platz vier wäre insgesamt ein tolles Ergebnis für uns und das ist auch realistisch. Aber schon den fünften Platz aus dem Vorjahr zu bestätigen, wird sehr schwer“, meint Rademacher.

Mit Punktgewinnen im Januar könnten die Delmenhorster frühzeitig auch den letzten Restzweifel beseitigen, dass sie in den Abstiegskampf eingreifen müssen. Dann hätte Rademacher endgültige Planungssicherheit. „Wir sind schon dabei, A-Jugendliche im Training einzubauen und ihnen eine Perspektive öffnen. Wie schnell sie in Punktspielen eingreifen können, müssen wir mal abwarten“, blickt Rademacher voraus.

Keine Neuzugänge im Winter

Gegen Habenhausen spielen sie keine Rolle, zudem fehlen Torben Sudau und Torwart Sönke Schröder. Beide sind privat verhindert. „Torben hat in der Hinrunde aber auch schon die meiste Zeit gefehlt, das ist also nicht neu für uns. Und im Tor haben wir mit Bassam Farasha und Silas Schumacher zwei gute Torhüter“, ordnet Rademacher ein.

Mit Neuzugängen rechnet der HSG-Trainer nicht mehr, auch wenn der Kader dünn ist. „Es macht wenig Sinn, da ich keinen wüsste, der uns sportlich direkt weiterhilft. Die Leute, die wir haben, sind gut. Und es geht ja auch darum, dieses Niveau im Training zu haben. Nur um den Kader aufzustocken, braucht man niemanden holen“, berichtet Rademacher.