Sechs Teams gehen in der Handball-Oberliga der A-Junioren an den Start. Die ersten Vier sichern sich die Teilnahme zur Oberliga-Vorrunde in der kommenden Spielzeit. Und das will der Nachwuchs der HSG Delmenhorst schaffen.

In der diesjährigen Vorrunde West landeten die Delmenhorster auf Platz drei und verloren dabei gegen den OHV Aurich daheim mit 26:32 und beim VfL Fredenbeck mit 28:40. Auf beide Gegner treffen die Delmestädter nun erneut. In der Vorrunde Ost gewann der TV Bissendorf-Holte sieben von acht Begegnungen und qualifizierte sich gemeinsam mit der HSG Schaumburg-Nord und der JSG GIW Meerhandball für die Oberliga. „Bissendorf, Aurich und Fredenbeck sind die Top drei. Platz vier wollen wir erreichen, doch das wird sehr schwer“, sagt Coach Thies Kohrt. Leichte Spiele gebe es keine in der Oberliga. „Wenn die Jungs nicht das Niveau erreichen, das sie spielen können, gehen sie in der Liga gnadenlos unter. Sie sind jetzt gefordert und das ist gut. Sie sind fit und motiviert. Ich bin guter Dinge, dass es funktioniert“, berichtet Kohrt weiter.

Individuelle Förderung im Mittelpunkt

Wichtig sei, dass die Talente in dieser Saison viel lernen. „Die meisten unserer Leistungsträger gehören zum jüngeren Jahrgang, das ist bei den anderen Mannschaften nicht so“, erklärt der Nachwuchstrainer. Neben dem sportlichen Erfolg steht vor allem die individuelle Weiterentwicklung der Akteure im Fokus. „Wir haben da ein paar Dinge im Verein geändert. Die A-Junioren sollen verstärkt in den Herrenbereich eingebunden werden. Da sind uns Fredenbeck oder Aurich einen Schritt voraus, aber wir wollen in Delmenhorst jetzt nachziehen“, kündigt Kohrt an. Gerade im Handball sei der Schritt von der Jugend zu den Herren schwer, da der Sport körperlich hart ist und die Akteure direkten Duellen nicht aus dem Weg gehen können. Der Übergang soll mit der früheren Einbindung erleichtert werden. Mittelfristig ist das Ziel, sagt Kohrt, „Vereinskinder“ wie Frederic Oetken oder Jörn Janßen – die seit Kinder- oder Jugendtagen bei der HSG spielen und aktuell bei den Herren Leistungsträger sind – hervorzubringen und im Verein zu halten. „Da ist es natürlich gut, wenn man eine Herren-Oberligamannschaft als Zugpferd hat. Wir wollen dazu eine attraktive A-Jugend bieten“, erläutert Kohrt.

Bereits am 2. Januar hatten die Delmenhorster ein Testspiel, um schnell in Schwung zu kommen. An diesem Sonntag, 16 Uhr, absolviert die HSG ihre erste Pflichtpartie des Jahres in Fredenbeck. „Da haben wir gleich was gutzumachen. Die Jungs sollen zeigen, dass sie dort auch eine andere Leistung als in der Vorrunde aufs Parkett bringen können“, fordert Kohrt.