HSG-Trainer Jörg Rademacher war mit den ersten 45 Minuten seiner Mannschaft zufrieden, kritisierte aber den Auftritt in der Schlussviertelstunde. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Nach dem Abpfiff der Partie donnerte Frederic Oetken den Ball auf den Boden, sodass dieser bis an die Decke sprang. Es war eine Mischung aus Wut und Erleichterung. Die Handballer der HSG Delmenhorst hatten zuvor den HC Bremen mit 36:35 (19:16) in der Oberliga Nordsee bezwungen, es dabei in einer hektischen Schlussphase jedoch unnötig spannend gemacht. Sowohl die Spieler als auch Trainer Jörg Rademacher waren daher insgesamt natürlich durchaus zufrieden mit den zwei eingefahrenen Punkten, nicht jedoch mit der Schlussviertelstunde. „Unter dem Strich war es verdient, aber wir müssen den Sack beim 25:20 zumachen. Danach war es unclever und wir spielen es nicht runter. Von den erfahrenen Spielern muss man da mehr erwarten, das war dämlich“, analysierte der HSG-Coach. Ähnlich sah es auch Spielmacher Oetken.

Die HSG führte mit 34:31, und es waren nur noch zweieinhalb Minuten auf der Uhr. Die Delmenhorster agierten sogar in Überzahl – wenige Minuten zuvor hatten sie sich selbst bei doppelter Überzahl nicht abgesetzt. Drei Szenen in der Schlussphase waren bezeichnend: Zunächst foulte Lennart Witt seinen Gegenspieler und sah dafür eine überzogene Rote Karte der teilweise konfus wirkenden Schiedsrichter. Er hätte seinen Mann aber auch schlicht laufen lassen können, nachdem dieser bereits an ihm vorbei war.

Kurz darauf warf Jörn Janßen einen völlig unnötigen Fehlpass auf die Tribüne, anstatt sich festmachen zu lassen. Wieder nur kurze Zeit später hielt Stefan Timmermann den Ball fest, nachdem die Schiedsrichter eine Szene abgepfiffen hatten. Folgerichtig bekam er dafür eine Zwei-Minuten-Strafe.

Bremens Gestalter und Spielertrainer Marten Franke versenkte in den letzten dreieinhalb Minuten vier Siebenmeter. Weil jedoch Jörn Janßen und Frederik Oetken ihrerseits Tore erzielten, gewann die HSG am Ende mit einem Tor Vorsprung.

HSG setzt sich nicht ab

Von Beginn an agierten beide Teams etwas fahrig und gerade in der Defensive passiv. So stand es nach einer Viertelstunde bereits 10:9 für die Gastgeber. Doch dann stabilisierten sich die Hausherren und gingen bis zur Pause mit 19:16 in Führung. „Die erste Halbzeit hat mir besser gefallen als die zweite. Wir waren in der Abwehr aber zu defensiv. Vorne haben wir es ganz gut gespielt“, berichtete Rademacher. Die Führung sei zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen. Da stimmte auch sein Kollege Björn Wolken zu, der gemeinsam mit Franke den HC Bremen coacht. „Wir verpennen die erste Halbzeit oft. Die Abwehr war nicht aggressiv genug. In den ersten zehn Minuten muss man sein Feld abstecken. Nicht unfair, aber mit einer gesunden Härte. Wir müssen auch in der ersten Halbzeit mal Feuer drin haben und nicht nur in der zweiten“, monierte Wolken.

Im zweiten Durchgang schienen die Delmenhorster beim 25:20 die Vorentscheidung herbeigeführt zu haben (40.). Lennart Witt schloss kurz hintereinander zwei Gegenstöße erfolgreich ab, dem HC schien etwas die Luft auszugehen. „Bis zur 45. Minute etwa war es okay, danach kam dann der Schlendrian rein“, kritisierte Rademacher. Die Delmenhorster bekamen nun einige zweite Bälle nicht und trafen eine teils schlechte Wurfauswahl, sodass Bremen schnell wieder bis auf zwei, drei Tore herankam, eher sich die HSG beim 30:25 erneut auf fünf Tore absetzte (48.).

Es folgte die besagte chaotische Schlussphase, an der laut Wolken die Schiedsrichter einen gehörigen Anteil hatten. Unter anderem war HSG-Shooter Tim Coors am Kreis durchgebrochen und von hinten gefällt worden, eine persönliche Strafe gegen Bremen gab es jedoch nicht, lediglich einen Siebenmeter. „Wenn es eine Rote Karte gegen Witt war, dann hätte es hier auch eine gegen uns geben müssen“, meinte Bremen-Coach Wolken. Dass es am Ende knapp wurde, hatte sich die HSG durch individuelle Fehler jedoch insgesamt selbst zuzuschreiben.

Neben den nicht energisch zu Werke gehenden Abwehrreihen erwischten auch die von beiden Teams zusammengenommen fünf eingesetzten Torhüter nicht ihren besten Tag und konnten kaum Bälle entschärfen. Mit der eigenen Ausbeute waren derweil sowohl Rademacher als auch Wolken zufrieden. „Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass wir nicht gewinnen, wenn wir mehr als 30 Gegentore bekommen. Dieses Mal ist es aber noch gut gegangen. 36 eigene Tore sind natürlich gut“, meinte der HSG-Coach. Laut Wolken sollten 35 eigene Treffer eigentlich für einen Sieg reichen. „36 Gegentore sind einfach zu viel. Aber das passiert halt, wenn man nur mit wenig Deckung spielt“, erklärte er.

Letztlich setzte sich die HSG durch und behielt so die zwei Punkte in der eigenen Halle. In dieser kam trotz 350 Zuschauern und emotionaler Schlussphase nur wenig Stimmung auf. Das lag vor allem daran, dass die Technik streikte und so keine Musik eingespielt werden konnte. „Das war grausam. Da springt der Funke nicht über, es wirkte wie ein Trainingsspiel“, bemerkte Rademacher.