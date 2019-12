Thies Kohrt übernahm das HSG-Traineramt der A-Junioren im November und führte sie in die Oberliga. (INGO MÖLLERS)

Auf den letzten Drücker haben die A-Junioren-Handballer der HSG Delmenhorst die Qualifikation zur Oberliga geschafft. Sie erreichten mit fünf Siegen und einem Unentschieden sowie zwei Niederlagen den dritten Platz in der Vorrunde. Damit dürfen die Mannen von Trainer Thies Kohrt neben dem OHV Aurich und dem VfL Fredenbeck kommendes Jahr in der zweithöchsten Jugendliga ran. „Es war schon das Saisonziel unter die ersten Drei zu kommen, weil das Potenzial der Mannschaft groß ist. Es ist der stärkste Jahrgang in Delmenhorst seit Langem. Wir wussten aber auch, dass es nicht so leicht wird, sich beispielsweise gegen die JSG Wilhelmshaven durchzusetzen“, berichtet Kohrt.

Gegen die beiden Mitaufsteiger unterlag die HSG deutlich. Vor allem das 28:40 gegen Fredenbeck am vorletzten Spieltag ärgert Kohrt, da dort die Abwehrleistung überhaupt nicht stimmte: „In der Defensive gibt es großes Verbesserungspotenzial, auch wenn die Mannschaft das in den letzten Wochen, mit Ausnahme des Fredenbeck-Spiels, besser hinbekommen hat.“ Gegen Wilhelmshaven am letzten Spieltag für die HSG stimmte es defensiv hingegen. Delmenhorst gewann mit 24:21 und stellte die Weichen damit auf Oberliga-Qualifikation. „Mir war eigentlich klar, dass ein Sieg reichen würde, aber man weiß natürlich nie, was andere Mannschaften am letzten Spieltag machen“, sagt Kohrt. Die HSG hatte da spielfrei, während parallel Wilhelmshaven und Fredenbeck aufeinandertreffen. Der VfL setzte sich durch, die JSG fiel hinter die HSG in der Tabelle zurück auf Rang vier.

Kohrt sieht großes Potenzial

Die Stärken der Junioren sieht Kohrt im Angriffsspiel: „Die Jungs sind vom Typ her Offensivspieler und sie machen immer ihre Tore. Sie sind spielerisch schon sehr weit“, meint der Übungsleiter. Besonders hervor hebt er Malte Till. „Vom Spielverständnis ist er schon sehr stark, gerade wenn er in der Abwehr den vorgezogenen Part spielt“, lobt Kohrt. Auch Sam Ramin habe gute Leistungen auf halbrechts gezeigt. „Insgesamt kommt die Mannschaft aber über das Kollektiv, viele Spieler haben das Potenzial, sich künftig im Herrenbereich einzubringen. Dafür ist es wichtig, dass sie in der A-Jugend in der Oberliga Erfahrung sammeln“, blickt Kohrt voraus.

Nächstes Ziel ist es, dort eine gute Rolle zu spielen. „Wir wollen da schon im Mittelfeld landen, auch wenn die Gegner stark sind. Dafür werden wir nach Weihnachten richtig loslegen im Training“, kündigt der HSG-Trainer an. Alle Spieler müssten deutlich mehr machen. „Die Jungs wissen, dass ich ehrgeizig bin und dass alle Vollgas geben müssen“, fügt er hinzu.

Kohrt hatte die Mannschaft nach dem plötzlichen Tod von HSG-Urgestein Volker Gallmann Anfang November übernommen. Aufgrund einer schweren Handverletzung kann er selbst aktuell und mittelfristig nicht für die HSG in der Herren-Oberliga spielen. „Ich habe früher schon im A-Jugend-Bereich trainiert und habe durch die Verletzung Zeit. In Zukunft sehe ich mich eher als Trainer im Herrenbereich, mittelfristig muss man mal schauen. Ich muss vielleicht nächstes Jahr eine Reha wegen der Hand machen. Da hängt die Zukunft dann von ab“, berichtet er. Mit der Übernahme der A-Junioren wolle er der HSG auch etwas zurückgeben, da diese ihn in den vergangenen Jahren während seiner Verletzungen an Knie und Hand unterstützt habe.