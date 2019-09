Tim Coors und die HSG Delmenhorst (hier gegen den TuS Rotenburg) gerieten gegen den SV Beckdorf gehörig ins Straucheln. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst haben bis auf 20 Minuten einen schlechten Auftritt hingelegt, beim 31:29 (17:15)-Heimsieg gegen den SV Beckdorf aber dennoch beide Punkte geholt. Trainer Jörg Rademacher war mit dem Auftritt seiner Mannen überhaupt nicht zufrieden. „Über das Spiel werde ich noch einige Tage nachdenken. Man kann die Leistung so nicht stehen lassen. Wir haben einen gewissen Anspruch“, sagte er. Oder um es kurz zu fassen: „Ich habe heute gar nichts Positives gesehen“. Bis auf das Ergebnis.

Von Beginn an zeigten die Delmenhorster große Schwächen: Tim Coors zimmerte gleich den ersten Abschluss meterweit über den Gästekasten, Stefan Timmermann brachte den Ball aus guter Position nicht im Tor unter, Jörn Janßen unterlief unbedrängt beim Gegenstoß ein Fehlpass. So hatte die HSG nach wenigen Minuten schon mehr Fehlwürfe und Ballverluste nach technischen Fehlern zu verzeichnen als in der gesamten ersten Halbzeit gegen den TuS Rotenburg beim souveränen Sieg vor zwei Wochen zum Oberliga-Auftakt. Da auch die Abwehr der HSG keinen Zugriff und Torwart Sönke Schröder keine Hände an den Ball bekam, lag die Heim-Sieben früh mit 6:11 zurück (13.). Rademacher nahm hier bereits eine Auszeit. „Es ist mir unerklärlich. Wir haben die ganze Woche darüber gesprochen und dann spielen wir hier am Anfang so fahrig und halbherzig. Ohne Biss. Die Spieler wollten es auf einer Arschbacke runterreißen. Aber das reicht einfach nicht“, monierte der Coach.

Mit Glück und Cleverness

Die HSG stellte um: Ole Goyert agierte nun vorgezogen und nahm so Beckdorfs Top-Schützen Karol Moscinski aus der Partie. Dieser hatte bis dato dreimal genetzt und blieb fortan bis zur 56. Minute ohne Treffer aus dem Spiel heraus. Ein paar Minuten hielten die Beckdorfer noch mit und stellten auf 15:11 (20.), doch dann fielen ihnen mit dem neutralisierten Moscinski keine Lösungen mehr ein. Schröder hielt ein paar eher schwache und unplatzierte Würfe und vorne trafen die HSG-Shooter nun am Fließband. Janßen – mit einem Treffer bei vier Würfen gestartet – brachte es bis zur Pause auf sieben von zehn. Coors erzielte vier Tore, nachdem er knapp 20 Minuten ohne Treffer geblieben war. Und so drehten die Delmenhorster die Partie noch vor der Pause auf 17:15.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Rademacher-Mannen zunächst konzentriert, zogen auf 20:15 davon und spielten hier zudem zwei Minuten in Überzahl (37.). Die Begegnung schien gelaufen nach dem 9:0-Lauf, die HSG hatte sich nach miesem Start klar gesteigert. Doch dann statt die Partie endgültig zu entscheiden, legte die Heim-Sieben den Schongang wieder ein. „Es ärgert mich maßlos. Da werden gerade von außen Bälle sinnlos verballert und in der Abwehr wird nur noch ein bisschen was gemacht. Es fehlte die Bereitschaft. Das ist eine Kopf- und Einstellungssache“, meinte Rademacher. Lediglich Schröder im Tor zeigte eine ansprechende Leistung, parierte im zweiten Durchgang acht Bälle darunter einen Siebenmeter.

Die Gäste kamen auf 20:21 heran, Rademacher nahm eine weitere Auszeit (44.). Erneut machte diese sich bezahlt. Seine Sieben setzte sich auf 27:23 ab (53.), wieder schien die Partie entschieden, wieder daddelte die HSG in der Folge. Beim Stand von 28:27 (57.) drohte die Begegnung zu kippen: Beckdorf war in Ballbesitz, doch Lasse Till fing einen Pass ab und markierte das 29:27. Im Gegenzug ließ er seinen Gegenspieler ziehen und schubste diesen auch noch unnötigerweise bei dessen freiem Wurf zum Anschlusstreffer. So musste die HSG eine Ein-Tor-Führung in Unterzahl über die Zeit bringen. Da Janßen einen Siebenmeter verwandelte und Goyert kurz vor Schluss den Endstand markierte, reichte es zum zweiten Heimsieg im zweiten Spiel. „Da können wir froh drüber sein, wir hatten heute Glück. Vielleicht war es am Ende auch etwas die Cleverness“, meinte Rademacher. Gegen einen stärkeren Gegner als die punktlosen Beckdorfer wäre die HSG mit dieser Leistung jedoch wohl aus Verlierer von der Platte gegangen. „Andere Mannschaften bestrafen so einen Auftritt sofort“, sagte Rademacher.

Die HSG steht nun bei 4:2-Punkten. Kommenden Sonnabend steht das Heimspiel gegen die HSG Barnstorf/Diepholz an.