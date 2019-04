Frederic Oetken erzielte acht Treffer für HSG Delmenhorst beim 30:26-Auswärtssieg beim VfL Edewecht. (INGO MÖLLERS)

Edewecht. Mit einem weiteren Sieg – dem bereits fünften in Folge – ist die HSG Delmenhorst auf Rang fünf der Handball-Oberliga Nordsee gesprungen. Zwei Runden vor Schluss hat die Sieben von Trainer Jörg Rademacher damit sogar die Top-Vier im Auge. Selbstredend ist die HSG damit der stärkste Aufsteiger. Beim in akuter Abstiegsgefahr schwebenden VfL Edewecht siegte die Truppe mit 30:26 (14:13) und steht damit bei nun 29:19 Punkten. In Rückstand gerieten die Delmenhorster nie, doch immer wieder glichen die Hausherren im Spielverlauf aus, ehe die Gäste rund zehn Minuten vor Schluss entscheidend davonzogen.

Die Delmenhorster markierten die ersten drei Treffer des Tages, doch Edewecht kam kurz darauf zum 4:4. Wieder legten die Rademacher-Mannen zwei Treffer vor, wieder schaffte der VfL den Ausgleich (6:6/14.). Dieses Prozedere wiederholte sich mehrfach, letztlich ging die HSG mit einem Tor Vorsprung in die Kabinen. „Wir sind gut aus den Startlöchern gekommen, waren konzentriert. Insgesamt ist die Halbzeit aber sehr ausgeglichen verlaufen“, berichtete Rademacher.

Auch im zweiten Durchgang erwischte die HSG den besseren Start und setzte sich beim 19:15 erstmals auf vier Tore ab (38.). „Wir haben gut verteidigt und vorne phasenweise sehr gute Dinge gemacht und den 6:0-Riegel von Edewecht auseinandergespielt“, lobte Rademacher seine Mannen. Edewecht gab jedoch nicht auf, glich noch einmal zum 23:23 aus (50.), doch dann zog die HSG die Zügel an und traf viermal in Folge – die Partie war beim 27:23 (55.) entschieden. „Wir hatten die bessere Spielanlage und haben in der Höhe verdient gewonnen. Ich bin stolz auf die Mannschaft“, resümierte Rademacher.