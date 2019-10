Es bleibt dabei: Die Handball-Damen der HSG Delmenhorst sind in fremden Hallen ein gern gesehener Gast, da sie ihren Gastgeberinnen ausnahmslos die Punkte überlassen. So war es auch im Landesliga-Duell beim TSV Intschede, in dem die HSG mit 27:31 (11:18) das Nachsehen hatte.

Beim derzeitigen Tabellenführer, der seine bislang vier ausgetragenen Punktspiele alle vor eigenem Publikum absolvierte, lieferten die Delmenhorsterinnen eine äußerst schwache erste Halbzeit ab. Woran das lag, dahinter steht ein Fragezeichen. „Es fehlte einfach der Zug zum Tor und obendrein vergaben wir wiederholt einfach zu viele glasklare Chancen“, monierte Trainer Ingo Renken. „Dazu kam, dass auch der Abwehrverband das Zusammenspiel vermissen ließ und so die Gastgeberinnen locker durch unsere Reihen marschieren und einfache Tore werfen konnten.“

Die Gastgeberinnen gingen zu Beginn schnell mit 4:0 in Führung. Nach dem 1:4 durch Hannah Eilers und dem 2:4 durch Sabrina Weyhausen sah es beim 5:6 – erneut durch Sabrina Weyhausen – in der 13. Minute wieder besser aus. Allerdings nur kurz, denn der rote Faden mit den vergebenen Möglichkeiten, der unsicheren Deckung sowie dem drucklosen Tordrang zog sich bis zur 30. Minute weiter durch das Spiel. So gelang es Intschede, die Führung locker über 9:5 und 12:7 bis zur Halbzeit auf 18:11 auszubauen.

Nach dem Wiederanpfiff zeigten die Renken-Schützlinge, bei denen Kerstin Cordes und Christin Sticklies fehlten, große Moral und versuchten, das Spiel noch umzubiegen. Möglichkeiten dazu ergaben sich im Laufe der zweiten Halbzeit genug. Doch erneut wurden Tempogegenstöße, Siebenmeter und weitere gute Chancen ungenutzt liegengelassen. Dadurch konnten die Renken-Damen zunächst auch keinen Boden gutmachen. Erst zum Schluss gelang den Delmenhorsterinnen etwas Ergebniskosmetik. „Die zweite Halbzeit haben wir mit 16:13 gewonnen“, fand Renken zumindest etwas Positives. Das war allerdings ein eher schwacher Trost, denn die Punkte waren weg.

Als nächstes steht für die Renken-Damen erneut ein Auswärtsspiel an, wenn es zur LTS Bremerhaven geht. Vielleicht hängen die Trauben dann nicht ganz so hoch.

Weitere Informationen

TSV Intschede - HSG Delmenhorst 31:27 (18:11)

Delmenhorst: Nienaber, Peters – Weyhausen (5), Howe (5/2), Schneider (4), Eilers (4), Hanenkamp (3), Hildener (3), Neitzel (2/1), Libchen (1), Siegenthaler, Stecher

Siebenmeter: TSV 5/5, HSG 6/3

Zeitstrafen: TSV 3, HSG 3 RBS