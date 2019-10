Torben Sudau steht bei der HSG Delmenhorst noch auf der Kippe – ebenso wie Tim Coors. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Besonders gute Erinnerungen haben Jörg Rademacher und die HSG Delmenhorst an den Auftritt im Derby bei der TSG Hatten-Sandkrug in der vergangenen Saison nicht. Die Delmestädter unterlagen bei ihrem ehemaligen Spielertrainer André Haake und Co. mit 24:28. Es war einer – wenn nicht der – schwächsten Auftritte der HSG in der Ägide von Rademacher. „Schlechter als letztes Jahr in Hatten geht es nicht mehr“, meint der HSG-Coach. Grundsätzlich ist er zuversichtlich, dass sein Team eine gute Leistung zeigt. Die Chancen im Derby der Handball-Oberliga Nordsee beziffert er auf 50 zu 50. Die HSG steht derzeit bei 6:4 Punkten, die TSG bei 4:6. Anwurf ist am Sonnabend um 19.30 Uhr in Sandkrug, Schultredde 17.

Viel wird bei der HSG davon abhängen, wer im Rückraum auflaufen kann. Tim Coors (Rücken) und Torben Sudau (Hand) fielen zuletzt aus, ob sie gegen Hatten spielen können, entscheidet sich nach Angaben von Rademacher kurzfristig. „Es kann gut sein, dass wir den gleichen Kader wie gegen HC Bremen vor drei Wochen zur Verfügung haben“, sagt Rademacher. Vor der Herbstpause unterlagen die Delmenhorster dort knapp, hatten auf der Bank kaum Alternativen. Falls Coors und Sudau nicht auflaufen können, sind die taktischen Varianten der Delmenhorster begrenzt. „Wir haben einen eher kleinen Kader. Da trifft uns jeder Ausfall doppelt. Weitere Ausfälle können wir uns nicht groß erlauben“, sagt der HSG-Trainer.

Rademacher gab seinen Mannen im Anschluss an die Partie in Bremen Anfang Oktober ein paar Tage frei und übte dann mit einigen Akteuren zunächst individuell, bevor das ganze Team in der vergangenen Woche wieder zusammen trainierte. „Wir konnten konkret auf einzelne Spieler eingehen und mit ihnen arbeiten. Das war gut und hat ihnen geholfen“, meint Rademacher.

Gegen Hatten-Sandkrug wird es auch darauf ankommen, wer schneller in den Rhythmus findet nach der Pause. „Solchen Pausen sind nicht gut. Vor allem, wenn man gerade erst richtig angefangen hat. Aber es ist nun mal, wie es ist. Ich hoffe, wir sind nicht komplett aus dem Rhythmus raus. Man muss schauen, wer wie in die Partie reinkommt“, meint Rademacher. Der Gastgeber ist in der gleichen Situation.

Das Spiel hat aus zwei Gründen eine große Bedeutung: Erstens ist ein Erfolg in einem Derby immer wichtig und zweitens warten mit dem TV Cloppenburg, dem TV Bissendorf-Holte und dem VfL Fredenbeck an den folgenden drei Spieltagen drei Topteams. „Im November kommen richtige Brocken auf uns zu, daher müssen wir zusehen, jetzt auch auswärts etwas mitzunehmen“, sagt der HSG-Trainer. Gegen genau diese drei Mannschaften hat die TSG bereits gespielt und verloren. Gegen die SG Achim/Baden und den Elsflether TB setzten sich die Hattener durch. „Sie haben die Spiele gewonnen, die sie gewinnen mussten“, ordnet Rademacher ein.

Eine besondere Vorbereitung auf das Derby macht Rademacher nicht. „Wir schauen mehr auf uns, wissen aber natürlich, dass wir die Kreise von André Haake, Jonas Schepker und Till Schinnerer einengen müssen“, blickt der Trainer voraus. Die Spieler beider Teams kennen sich gut. „Die Jungs wissen, wie sie sich vorbereiten müssen. Ob jetzt persönlich einer im Spiel übersteuert und ob man da dann helfen muss, wird man sehen“, meint Rademacher.