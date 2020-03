Delmenhorst. Eins steht schon mal fest, bevor der kommende Spieltag in der Handball-Oberliga Nordsee überhaupt begonnen hat: Die HSG Delmenhorst wird auch nach diesem Wochenende den dritten Platz belegen – egal wie das Heimspiel gegen den TV Bissendorf-Holte ausgeht. Allerdings könnte es passieren, dass die Verfolger den Delmestädtern wieder unmittelbar im Nacken sitzen. Das will das Team von Trainer Jörg Rademacher unbedingt vermeiden. Dafür muss es den kommenden Gegner bezwingen, denn Bissendorf-Holte ist eine jener Mannschaften, die den Rückstand auf die Delmenhorster verkürzen können. Die Partie in der Stadionhalle wird an diesem Sonnabend um 19.15 Uhr angepfiffen.

Die HSG hat sich vorgenommen, Platz drei zu verteidigen. Jörg Rademacher spricht in diesem Zusammenhang von einer „ganz klaren Zielsetzung“. Die aktuelle Aufgabe wird jedoch alles andere als einfach zu lösen sein. Die Bissendorfer haben unter anderem schon den Tabellenzweiten TV Cloppenburg bezwungen – zwar in eigener Halle, doch die Tatsache ist dennoch ein Beleg für die Stärke des Teams. „Das wird auf jeden Fall wieder ein dicker Brocken. Ich habe eine hohe Meinung von der Mannschaft. Bissendorf ist sehr ausgeglichen besetzt und schnell auf den Beinen“, lobt Rademacher den Kontrahenten. „Uns ist bewusst, dass eine Mannschaft kommt, die absolut auf Augenhöhe ist. Wir müssen alles in die Waagschale werfen“, fordert der HSG-Coach. Das Hinspiel war eine ganz enge Angelegenheit. Die Delmestädter setzten sich in Bissendorf mit 27:26 durch.

Nach zuvor sechs Siegen in Folge musste sich Delmenhorst zuletzt in Cloppenburg mal wieder geschlagen geben. Dennoch haben die Rademacher-Schützlinge in den vergangenen Wochen ordentlich Selbstvertrauen getankt. „Die Niederlage in Cloppenburg wirft uns nicht um. Nach den ganzen Erfolgen, die wir vorher gefeiert haben, gehe ich davon aus, dass wir gefestigt sind“, sagt Rademacher.

Die Situation rund um das Coronavirus betrifft die Partie übrigens wohl nicht. Zurzeit stehe der Austragung nichts im Wege, berichtet HSG-Vorsitzender Jürgen Janßen.