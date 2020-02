Lennart Witt steht der HSG Delmenhorst im Heimspiel gegen den HC Bremen wieder zur Verfügung. Sein Team will die Serie fortsetzen. (Janina Rahn)

Bei der HSG Delmenhorst läuft es im Moment ziemlich rund. Dank vier Siegen in Folge hat sich das Team von Trainer Jörg Rademacher in der Handball-Oberliga auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet. Diesen will es an diesem Freitag verteidigen. Einfach dürfte das jedoch nicht werden, denn mit dem HC Bremen ist ein harter Gegner in der Stadionhalle zu Gast. Die Partie gegen den Sechsten beginnt um 20 Uhr.

„Das waren nie klare Ergebnisse“, meint Rademacher mit Blick auf die vergangenen Duelle mit den Hansestädtern. Er erwartet auch dieses Mal eine spannende Begegnung. „Der HC Bremen ist in meinen Augen eine sehr spielstarke Mannschaft. Dreh- und Angelpunkt ist Marten Franke, ihn dürfen wir nicht zur Entfaltung kommen lassen“, blickt der Coach der Delmenhorster voraus. Seine Schützlinge müssten geduldig spielen, um nicht in Gegenstöße zu laufen.

Leistungen bestätigen

An Motivation dürfte es jedenfalls nicht mangeln. Schließlich will der aktuelle Dritte seine Position gerne halten. Das Feld liegt bis einschließlich Bissendorf-Holte auf dem siebten Rang allerdings ziemlich eng beisammen, mit einem kleinen Negativlauf kann man auch schnell wieder etwas nach unten purzeln. „Den dritten Platz gilt es jede Woche aufs Neue zu verteidigen“, sagt Rademacher. Wenn seine Mannen die Leistungen aus den jüngsten Partien bestätigen können, dürften die Chancen nicht schlecht stehen. „Wir spielen zu Hause und wollen den Weg weitergehen. Jeder Sieg gibt mehr Selbstvertrauen. Die Mannschaft ist gut drauf“, beschreibt der HSG-Trainer den Stand der Dinge. Er setzt an diesem Freitag zudem auf das Publikum. Sein Team habe sich die Unterstützung verdient.

In personeller Hinsicht gibt es eine erfreuliche Nachricht. Die Gastgeber können wieder auf Lennart Witt zurückgreifen. Bei Torben Sudau steht noch nicht fest, ob er wieder mitwirken kann.