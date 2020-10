Mareike Zetzmann und die HSG Hude/Falkenburg haben einen gelungenen Start in die neue Saison hingelegt. (INGO MöLLERS)

Neerstedt. Im ersten Punktspiel der neuen Saison 2020/21 haben die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt den Lokalrivalen HSG Hude/Falkenburg empfangen – und das Derby mit 16:23 (8:11) verloren. Nur eine Halbzeit lang gestaltete sich das Match spannend. Die Gäste lagen zur Pause lediglich mit 11:8 vorne. Nach dem Seitenwechsel bauten die Schützlinge von Trainer Lars Osterloh ihren Vorsprung kontinuierlich aus, weil das Team von Cordula Schröder-Brockshus sich im Rückraum als viel zu wurfschwach präsentierte. „Im Angriff bleibt uns noch viel Arbeit, mit der Deckung hingegen bin ich recht zufrieden. Mit 23 kassierten Toren haben wir eine ordentliche Abwehrleistung gezeigt, vorn fehlte es uns allerdings mit zunehmender Dauer an der erforderlichen Durchschlagskraft“, bilanzierte Schröder-Brockshus. Mit ihren Neuzugängen zeigte sich die neue TVN-Trainerin nur bedingt zufrieden.

Nach 18 Spielminuten stand es 6:6, weil der TVN mit einer kompakten 5:1-Deckung den Gästen aus Hude Probleme bereitete, denen etliche technische Fehler unterliefen. Lediglich Saskia Saß setzte sich immer wieder im Eins-gegen-eins durch und spielte mehrfach gekonnt ihre Kreisläuferin an. Saß brachte es am Ende auf sechs Tore und war die mit Abstand gefährlichste Angreiferin der Gäste. Neben ihr zeichnete sich besonders Katharina Woltjen mit etlichen guten Paraden aus. Allerdings machten ihr die Grün-Weißen mit dankbaren Würfen das Torwartleben auch viel zu einfach.

Insgesamt präsentierte sich die HSG im Angriff schwächer als im Vorjahr, während Osterloh seinem Team ein verbessertes Abwehrverhalten bescheinigte. In der zweiten Hälfte entschieden die Gäste das Spiel frühzeitig, indem sie auf 18:10 davonzogen. Nahezu alle Aktionen gingen dabei von Saskia Saß aus, in der Kleingruppe zwei gegen zwei fand die Neerstedter Deckung kein Gegenmittel. Mit geringem Aufwand brachten die Huderinnen den Sieg über die Zeit, ohne zu glänzen. Eine stabile Deckung reichte am Ende zum deutlichen Erfolg. Bei Neerstedt mangelte es auch an einer ausreichenden Chancenauswertung, allein fünf hochkarätige Möglichkeiten frei vom Wurfkreis nach gutem Anspiel oder Gegenstößen wurden zwischen dem 10:15 und 10:18 vergeben. Hier bestand für den TVN durchaus noch die Gelegenheit, das Spiel zu drehen, durch die schwache Wurfausbeute kamen jedoch keinerlei Zweifel mehr am Sieg der Gäste auf.

Mit großem Interesse wurde der Auftritt der Neerstedter Neuzugänge verfolgt. Karen Tapkenhinrichs erfüllte im Tor die Erwartungen, ließ aber auch einige haltbare Bälle passieren. In Jette Weiland setzt Cordula Schröder-Brockshus große Hoffnungen für die neue Saison. Weiland tritt in die Fußstapfen von Agnieszka Blacha. Sie führte im Spiel klug Regie und ist technisch recht versiert, allerdings muss sie ihr Wurfrepertoire erweitern, wenn sie die Gegner vor Probleme stellen möchte.

Einige Neue beim TVN

Anna Rippe präsentierte sich als technisch starke Nachwuchsspielerin. Die Linkshänderin zeigte großes Spielverständnis und erzielte zwei Tore mit der rechten, ihrer Nicht-Wurfhand. Körperlich merkt man ihr aber an, dass der Sprung von der A-Jugend in den Frauenbereich ein gewaltiger ist. So fehlt ihr jetzt noch die nötige Wurfkraft aus dem Rückraum, sowohl überzeugende Schlag- als auch Sprungwürfe sind derzeit im Neerstedter Rückraum Mangelware.

Die TVN-Frauen richten jetzt ihr Augenmerk auf das nächste Punktspiel. Am kommenden Sonnabend tritt die Mannschaft bei der SG Neuenhaus/Uelsen an und steht dort unter Zugzwang. Neuenhaus hat sein Auftaktspiel bei GW Mühlen mit 30:31 verloren. Beide Teams möchte Neerstedt hinter sich lassen. Also muss ein Sieg her, will der TVN nicht sofort ans Tabellenende abrutschen. Für die HSG geht es am kommenden Sonntag mit dem ersten Heimspiel weiter. Die Osterloh-Sieben empfängt die HSG Osnabrück.