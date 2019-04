Die Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben das Nachholspiel gegen die SG Findorff mit 24:21 (14:13) für sich entschieden. Damit rangiert die Mannschaft des Trainergespanns Dean Schmidt/Birgit Deeben weiterhin im Mittelfeld der Oberliga – aktuell belegt die HSG den achten Platz.

In der Anfangsphase war ein leichtes Abtasten beider Mannschaften zu erkennen, ehe die Gastgeberinnen nach gut zehn Minuten das Ruder in die Hand nahmen. Die Schmidt-Sieben dominierte zwar das Geschehen, setzte sich aber nicht wirklich ab. Im Abschluss hatten die Huderinnen häufig Pech, immer wieder scheiterten sie am Pfosten. Die Gäste zeigten unterdessen einen starken Kampfgeist und ließen sich zu keiner Phase abschütteln, sodass es nur mit einer 14:13-Pausenführung für Hude in die Halbzeit ging. Auch in den zweiten 30 Minuten blieb die HSG ständig in Führung. Der Angriff zeigte sich sehr variabel und Findorff hatte einige Probleme mit der 5:1-Deckung der Gastgeberinnen.

Hude verpasste es in der Folge jedoch, den Vorsprung zu erhöhen. Das blieb jedoch ungestraft, da die Gäste nicht mehr entscheidend verkürzen konnten, sodass Hude beide Zähler einfuhr. „Ich hatte nie das Gefühl, dass das Spiel noch mal kippt. Das hat die Mannschaft sehr souverän gemacht“, sagte Schmidt, der aber auch nochmals dankende Worte an den Gegner richtete. „Erneut ein großes Dankeschön an die SG Findorff, die der Spielverlegung sehr schnell zugestimmt hat und es dahingehend überhaupt keine Probleme gab.“

Anspruchsvolle Auswärtspartie

Diesen Sonntag müssen die Huderinnen auswärts beim Wilhelmshavener SSV ran. Anpfiff der Begegnung ist um 15 Uhr. Die Wilhelmshavenerinnen belegen aktuell den zwölften Platz und müssten – Stand jetzt – in die Relegation. Deshalb wird das Spiel für die Gäste von großer Bedeutung werden. Das überaus torreiche Hinspiel konnte Hude damals mit 37:33 für sich entscheiden.

Weitere Informationen

HSG Hude/Falkenburg - SG Findorff 24:21 (14:13)

Hude: Westermann, Woltjen – Zetzmann (10/2), Blankemeyer (1), Deeben (2), S. Seidel (3), Butler (4), L. Seidel, v. Freede (2), Hillmer (2)

Siebenmeter: HSG 3/2, SGF 4/3

Zeitstrafen: HSG 0, SGF 0 OET