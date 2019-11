Maike Deeben von der HSG Hude/Falkenburg sah im ersten Durchgang die Rote Karte und fehlte ihrem Team damit fortan. (INGO MÖLLERS)

Die Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben beim MTV Tostedt eine 26:30 (10:14)-Niederlage kassiert und sind damit auf den sechsten Tabellenplatz in der Oberliga Nordsee abgerutscht. Mit nun 10:8 Punkten stehen die Schützlinge von Trainer Lars Osterloh mehr oder weniger im Niemandsland. Der Tabellenzweite hat vier Minuspunkte weniger, der Vorletzte vier Minuspunkte mehr auf dem Konto als die HSG. An der Spitze steht verlustpunktfrei der BV Garrel, am Ende ohne eigenen Punkt der TV Neerstedt.

Vor der Begegnung standen Tostedt und Hude punktgleich da. Die Gastgeberinnen nutzten den Heimvorteil, um sich durchzusetzen. Verliefen die ersten zehn Minuten, nach denen es 3:3 stand, noch sehr ausgeglichen, zog der MTV in der Folge etwas davon. Über 6:3 (12.) ging er beim 12:8 (26.) erstmals mit vier Toren in Führung. Diese hatte bis zur Pause Bestand (14:10). Nach genau 26 Minuten sah Hudes Maike Deeben die Rote Karte ohne Bericht.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste lediglich beim 13:15 (35.) auf zwei Tore heran. Ansonsten lag der MTV stets mit drei bis fünf Toren in Front und hatte die Partie bis zum Abpfiff beim Stand von 30:26 im Griff. Gleich neun Tostedterinnen trugen sich in die Torschützinnenliste ein, bei der HSG waren es deren sechs. Am besten schnitt dabei Lisa-Marie Hillmer ab, die neunmal erfolgreich war. Zudem trafen Ashley Butler und Lena Faske je fünfmal.

Die HSG hat nun eine zweiwöchige Pause vor sich. Erst am Sonnabend, 30. November, tritt die Osterloh-Sieben wieder aufs Parkett. Daheim gegen den Tabellenvorletzten VfL Horneburg ist die Landkreis-HSG dann favorisiert.

MTV Tostedt - HSG Hude/Falkenburg 30:26 (14:10)

Hude/Falkenburg: Woltjen, Weilke – T. Deeben, Zetzmann (3/3), Blankemeyer, M. Deeben (3), Butler (5), Faske (5), Hillmer (9), Meyer, Maus (1)

Siebenmeter: MTV 6/5, HSG 4/3

Zeitstrafen: MTV 4, HSG 1

Besonderes Vorkommnis: Rote Karte gegen Hudes Maike Deeben ohne Bericht (26.).