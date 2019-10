Mareike Zetzmann erzielte gegen den VfL Stade 13 Tore und war damit maßgeblich am Erfolg der HSG Hude/Falkenburg beteiligt. (INGO MÖLLERS)

Mit einer eindrucksvollen Leistung hat sich die HSG Hude/Falkenburg in der Spitzengruppe der Handball-Oberliga etabliert. Die Sieben des Trainerduo Lars Osterloh und Birgit Deeben hat den bisherigen Tabellenführer VfL Stade mit 38:22 (17:12) auseinandergenommen. Entsprechend zufrieden zeigte sich der Coach der HSG. Besonders hervor stach Mareike Zetzmann mit 13 Treffern. Die Huder haben nun 6:2 Punkte auf dem Konto. Für die Staderinnen waren es die ersten Verlustpunkte in dieser Saison.

Die Huderinnen kamen gut in die Partie und gingen nach dem 0:1 schnell mit 4:1 in Führung (7.). Mareike Zetzmann hatte hier bereits zwei ihrer insgesamt 13 Treffer erzielt. Die Gäste kamen nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Hudes Lena Faske zurück, so stand es nach knapp elf Minuten 5:5-Unentschieden. Es war jedoch das letzte Mal, dass die Gastgeberinnen nicht in Führung lagen. Nach einem 4:0-Lauf gingen sie mit 9:5 (16.) in Führung. Die Osterloh-Damen zogen immer weiter davon und sorgten bereits nach 23 Minuten für die Vorentscheidung, als Ashley Butler das 17:9 erzielte. Der VfL Stade kam bis zur Pause zwar noch heran, dennoch ging es mit 17:12 in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff stellten die Huderinnen zunächst auf 19:13 und erzielten dann sechs Tore in Folge. So stand es schon nach 42 Minuten 25:13. Die Gäste kamen lediglich beim 18:28 (50.) auf zehn Tore heran. In Gefahr geriet der Sieg der Osterloh-Sieben nie. Kontinuierlich bauten die HSG ihre Führung aus und setzten sich am Ende mit 16 Toren Vorsprung mit 38:22 durch. Weiter geht es für Hude/Falkenburg erst am 19. Oktober. Dann ist die SG Findorff, die nur eines ihrer ersten vier Spiele gewann, zu Gast.

Weitere Informationen

HSG Hude/Falkenburg - VfL Stade 38:22 (17:12)

Hude/Falkenburg: Woltjen, Westermann, Weilke, T. Deeben (1), Zetzmann (13/2), Blankemeyer (3), M. Deeben (1), Butler (6), Faske (4), Hillmer (7), Meyer (1), Maus (2)

Siebenmeter: HSG 2/2 , VfL 3/2

Zeitstrafen: HSG 2, VfL 1 MKE