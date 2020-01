Eine durchwachsene Bilanz weisen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg nach zwölf von 26 Partien auf. Jeweils sechs Siege und sechs Niederlagen verbuchten die Schützlinge von Trainer Lars Osterloh in der ersten Saisonhälfte. Nach einer vierwöchigen Pause geht es nun weiter mit der Partie beim TV Oyten II. Dieser steht ebenfalls bei sechs Siegen und sechs Niederlagen, rangiert aufgrund des schlechteren Torverhältnisses jedoch zwei Plätze hinter der HSG auf Position zehn. Vor der Abstiegszone, die auf Platz 13 beginnt, haben beide jedoch acht Punkte Vorsprung. Die beiden Topteams sind allerdings auch schon acht Punkte voraus. Im breiten Mittelfeld der Liga sind Sprünge nach oben und unten durch Serien schnell möglich. Anpfiff in Oyten ist am Sonnabend um 19 Uhr.

Damit die Rückrunde erfolgreicher als die Hinserie wird, müssen die Auswärtsauftritte der HSG besser werden. Bei sechs Versuchen siegten die Huderinnen lediglich beim TV Neerstedt – der jede Oberliga-Partie verlor – und kassierten sonst fünf Pleiten. „Wir wollen unsere eklatante Auswärtsschwäche angehen. In fremden Hallen haben wir immer Probleme und kriegen nicht so den Zugriff. Aber wir arbeiten daran“, berichtet Osterloh. Die Leistungen der Heimspiele sollen die HSG-Damen möglichst wiederholen. Hier gewannen sie fünf von sechs Begegnungen. Die Spielanlage wird sich bei den Huderinnen ändern. „Da Mareike Zetzmann schwanger ist, müssen wir unser Spiel umstellen. Das müssen wir kompensieren, was nicht einfach wird“, meint Osterloh. In zwölf Spielen traf Zetzmann 72-mal und ist damit die torgefährlichste Huderin. Im Rückraum wird es nun eng für die HSG. Ashley Butler, die normalerweise auf Außen ihre Schnelligkeit ausspielen kann, dürfte nun vermehrt im rechten Rückraum zum Einsatz kommen. „Wir haben uns ein paar Sachen überlegt, wie wir das angehen wollen“, kündigt Osterloh an.

Gegen Oyten erwartet er ein Duell auf Augenhöhe. „Da ist schon viel Qualität da. Bei Zweitvertretungen weiß man auch nie genau, was einen da erwartet. Letztlich werden Kleinigkeiten entscheiden“, meint Osterloh.