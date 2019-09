Ole Goyert und die HSG Delmenhorst machten es zum Schluss noch mal unnötig spannend. (INGO MÖLLERS)

Es lief die 52. Minute, als alles schon richtig gut aussah. Die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst hatten sich im Heimspiel gegen die HSG Barnstorf/Diepholz einen Sieben-Tore-Vorsprung erarbeitet und lagen beim Stand von 23:16 ganz eindeutig auf Siegkurs. Gefühlt war die Partie zu diesem Zeitpunkt entschieden. Doch während die Gastgeber in den folgenden fünf Minuten nicht mehr zuverlässig trafen, kam der Gegner mit sechs Toren innerhalb von knapp sechs Minuten noch mal auf 22:24 heran. Der sicher geglaubte Erfolg schien plötzlich gefährdet. Als Lasse Till jedoch knapp zwei Minuten vor Schluss das 25:22 erzielte und Sönke Schröder den folgenden Versuch der Gäste parierte, waren die zwei Punkte gesichert. Letztlich setzten sich die Delmenhorster mit 26:22 (14:11) durch.

Dass die Hausherren die Partie völlig zu Recht gewannen, sahen alle Beteiligten so. „Wenn man das ganze Spiel betrachtet, geht der Sieg in Ordnung“, urteilte auch Barnstorfs Coach Dag Rieken. Beide Mannschaften hätten sich gut aufeinander eingestellt. Mit der Abwehrleistung seiner Sieben zeigte sich Rieken aber nicht einverstanden. „Wir haben zu viele leichte Tore kassiert. Das darf nicht passieren“, monierte der Trainer der Gäste.

Allerdings hätte sein Team durchaus noch mehr Treffer kassieren können, wenn die Delmenhorster denn ihre Möglichkeiten besser genutzt hätten. Am Ende hatte Jörg Rademacher 19 Fehlwürfe notiert. „Das ist schon gravierend“, meinte der Trainer der Gastgeber. Zumal bestimmt zehn davon freie Würfe gewesen seien. „Da müssen wir sechs, sieben Tore mehr machen“, kritisierte Rademacher die Chancenverwertung. Vor allem über die Linksaußen-Position hätte er sich mehr Effektivität gewünscht. Dennoch wollte der Coach mit seiner Mannschaft nicht zu hart ins Gericht gehen. „Ich bin zufrieden, dass wir gewonnen haben. Wir müssen Woche für Woche dranbleiben“, sagte Rademacher. Man wolle erst mal so viel Abstand wie möglich zu den unteren Plätzen schaffen. Mit der aktuellen Punkteausbeute von 6:2 ist die HSG diesbezüglich auf einem guten Weg.

Gegen den erwartet unbequemen Gegner mussten sich die Delmestädter in der ersten Hälfte in die Begegnung hineinbeißen. Gut 20 Minuten lang schaffte es kein Team, sich abzusetzen. Beim 6:7 (16.) lag die Rademacher-Sieben das erste und einzige Mal zurück. „Da hätten wir nachlegen müssen“, meinte Dag Rieken. Stattdessen zogen die Gastgeber mit vier Toren in Folge erstmals etwas davon und führten mit 10:7 (23.). Auch zur Pause betrug der Vorsprung drei Tore.

Nachdem die Gäste im zweiten Durchgang den besseren Start erwischt hatten und auf 14:15 herangekommen waren (36.), antworteten die Delmenhorster mit ihrer besten Phase des Spiels. Über 18:14 (39.) zogen sie auf 23:16 davon. Zwischenzeitlich kassierten sie mehr als zehn Minuten lang keinen Treffer. Überhaupt bot die Deckung eine gute Vorstellung. „Mit 22 Gegentoren kann man zufrieden sein“, fand auch Rademacher. Doch überflüssigerweise verpasste es sein Team, die Partie danach zu entscheiden. Der starke Sönke Schröder im Tor verhinderte mit einigen Paraden, dass es nicht noch enger wurde als ohnehin schon. Lasse Tills Treffer zum 25:22 war dann die Erlösung für die Hausherren. Kurz darauf machte Till mit seinem insgesamt dritten Tor alles klar.

Bester Schütze der HSG war Jörn Janßen, der neunmal erfolgreich abschloss. Aufseiten der Barnstorfer ragte Kamil Chylinski mit zehn Treffern heraus. Ansonsten hatte Delmenhorst, wenn man die Schlussphase einmal außen vor lässt, die Offensive der Kreis-Diepholzer gut im Griff. Die eigene Ausbeute war aber eben ausbaufähig. „Beim Stand von 23:16 machen wir uns das Leben selber schwer“, analysierte Rademacher. Damit hatte er ohne Zweifel recht.

Nach dem dritten Heimsieg belegen die Delmenhorster in der Tabelle Rang drei. Weiter geht es am kommenden Sonnabend auswärts gegen den HC Bremen, der durchwachsen in die Saison gestartet ist. Mit 3:5 Zählern stehen die Hansestädter im Klassement derzeit auf Platz neun.