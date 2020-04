Aufgrund der aktuellen Corona-Krise untersagt die Bundesregierung alle Großveranstaltungen bis zum 31. August dieses Jahres. Im Zuge dessen sagen auch die beiden Hauptvereine der HSG Delmenhorst, der VSK Bungerhof und der TV Deichhorst, ihre beiden Kleinfeld-Handballturniere, die für 30./31. Mai in Bungerhof und 13./14. Juni in Deichhorst geplant waren, ab. „Die derzeitige Lage bewegt uns zu dieser Entscheidung. Der Beschluss der Regierung ist nachzuvollziehen, auch wenn es für die beiden Vereine einen großen finanziellen Verlust bedeuten wird“, erklärt der HSG-Vorsitzende Jürgen Janßen im Namen beider Klubs.

Vor allem den Nachwuchs betrifft der Ausfall, da die Einnahmen der Feldturniere zu 100 Prozent in die Förderung der jungen Spieler der HSG gehen. „Eine große Summe wird uns dieses Jahr also fehlen“, bedauert Janßen. Er hofft auf die Unterstützung der Mitglieder und Freunde der Vereine. Bereits am vergangenen Freitag appellierte die Spielgemeinschaft mit einem Aufruf an die Spendenbereitschaft der sich der HSG zugehörig fühlenden Menschen. „Wir können nur hoffen, dass möglichst viele diesem Aufruf folgen“, betont Janßen, der optimistisch bleiben will: "Ich bin mir sicher, dass wir es gemeinsam als Handballfamilie schaffen, gestärkt aus dieser Krise zu gehen.“