Jakub Anuszewski markierte nicht nur den letzten Treffer der Partie, sondern auch die meisten Tore des Tages für die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg. (OLAF KOWALZIK)

Fredenbeck. Einen Sieg in fremder Halle brauchten sie zum Saisonanbschluss, um den zweiten Platz in der Handball-Oberliga der A-Junioren noch zu erobern. Einen spannenden Kampf über 60 Minuten lieferten sich der VfL Fredenbeck und die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg. Dass am Ende ein 28:27 (14:16)-Auswärtssieg auf der Anzeigentafel aufleuchtete, sorgte nicht nur bei den mitgereisten Zuschauern des Ex-Bundesligisten für Freude, sondern rundete den Tag aus Sicht der Oldenburger Landkreisler ab. Sie hatten damit zugleich die Hoffnung des Gastgebers auf die Teilnahme an der Bundesliga-Aufstiegsrunde pulverisiert.

„Vizemeister hey, hey!“ skandierten die HSG-Jungs nach dem Abpfiff im Kreis tänzelnd, ehe sich ihr Tross zu den Rängen verlagerte und sie bäuchlings per „Diver“ auf den eigenen, klatschenden Anhang zurutschten. „Das war ein toller Saisonabschluss“, strahlte der Grüppenbührener Trainer Stefan Buß rundum zufrieden. Tatsächlich hatte sich seine Mannschaft mit einem überragenden 11:1-Punkte-Lauf in den finalen sechs Begegnungen aus dem Tabellenkeller mit 13:7 Zählern auf den zweiten Abschlussrang empor gekämpft. Nur die Bundesliga-Reserve der TSV Burgdorf steht mit 16:4 Punkten noch besser da. Dass bei solch einer Leistung von Saisonbeginn an noch mehr drin gewesen wäre, störte den B-Lizenzinhaber nicht, schließlich „hatte ich nach unserem Fehlstart ja überhaupt nicht mehr mit solch einem Abschneiden gerechnet“, gab Buß zu.

Furiose Schlussphase

Die Partie in Fredenbeck nahm dramatische Züge an: Drei Minuten vor Schluss lag die HSG 24:26 hinten. Buß setzte alles auf eine Karte: „Das war unsere letzte Chance, entweder Alles oder Nichts.“ Noch nie hatte er in dieser Saison mit seinem Team eine äußerst offensive 3:3-Abwehr ausprobiert, trotzdem klappte sie gegen die völlig überraschten VfL-Angreifer auf Anhieb. Der konfuse Gastgeber verlor dadurch das Leder entweder noch im Spielaufbau oder er scheiterte am Grüppenbührener Torwart Jan Kinner, der seine Mannschaft im zweiten Durchgang ohnehin mit der traumhaften Quote von 45 Prozent gehaltener Bälle im Spiel gehalten hatte. „Dabei wollte ich ihn nach der Pause eigentlich auswechseln“, verriet Buß schmunzelnd. Deshalb wurde Simon Schreiner auch während der Halbzeitansprache von Thies Kügler eingeworfen. Dieser warf dabei seinem Torsteher mit dem Ball derart voll im Gesicht, dass dieser nicht wie geplant auflaufen konnte. „Zum Glück hat Jan dann aber ja stark gehalten“, sagte Schreiner. Im Angriff versuchte der HSG-Coach, die lange Zeit stockenden Aktionen mit dem siebten Feldspieler anzukurbeln. Daher hieß es bei ihm Jan Kinner raus und Henk Braun rein, was den VfL Fredenbeck endgültig auf die Bretter schickte.

Los ging die Grüppenbührener Aufholjagd mit dem 25:26-Anschluss des Linksaußens Kügler, danach drehten Jakub Anuszewski und Jona Schultz den Spieß zum 27:26-Vorsprung um. Der Fredenbecker Trainer war ob der Schlussoffensive seines Gegners offenbar derart perplex, dass er sogar vergaß, den Vorwärtsdrang der HSG mit einer Auszeit umgehend wieder zu lähmen.

Als Jan Kinner nach einem Treffer seines Teams auch noch umgehend auf das Feld stürmte und im Sprung einen schnellen Fredenbecker Anwurf auf sein Tor zunichte machte, war es um den Gastgeber endgültig geschehen. Der erfolgreichste HSG-Angreifer des Tages, Jakub Anuszewski, tankte sich per feiner Einzelleistung auf halbrechts durch und zimmerte das Leder 23 Sekunden vor Schluss zum 28:26-Vorsprung in den langen VfL-Winkel. „Ich hatte ja genügend Platz, und irgendjemand musste ja etwas machen“, grinste der Torschütze zufrieden zum Schluss.

„In der Rückrunde haben wir noch einmal gezeigt, was wir können und haben als Team gut gespielt“, zeigte sich der HSG-Kreisläufer Henk Braun mit dem Saisonabschluss versöhnt. Er ist einer von acht Spielern, die Stefan Buß seit vier Jahren ab der B-Jugend erfolgreich trainierte, mit dem unbestrittenen Höhepunkt in der Bundesliga-Saison 2017/18. Braun und Kian Krause zieht es nun zum Oberligisten TSG Hatten-Sandkrug, Simon Schreiner zu deren Ligarivalen HSG Barnstorf/Diepholz, Maximilian Tapken kehrt wieder zum TV Cloppenburg zurück. Bei Thies Kügler rückt vor allem das Abitur in den Vordergrund, während sich Niklas Kowalzik noch für keine der ihm vorliegenden Offerten entschieden hat. Von den weiteren Spielern, die nun altersbedingt ins Herrenteam aufrücken, folgen Bennet Krix, Jona Schultz, Norman Lachs, Nico Hennemann und Sebastian Latz ihrem Coach ins Landesligateam, in dem auch Jan Kinner einen Platz im erweiterten Kader bekommen soll. „Es ist schon etwas Seltenes, dass so viele Spieler auf einmal hochgehen und im Verein bleiben“, meinte Buß.