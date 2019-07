Tim Coors und die HSG Delmenhorst bestreiten den Auftakt daheim. (INGO MÖLLERS)

Es dauert zwar noch ein bisschen, bis die neue Handball-Saison beginnt, doch die vorläufigen Spielpläne stehen bereits fest. Demnach startet der Männer-Oberligist HSG Delmenhorst daheim gegen den TuS Rotenburg in die Spielzeit 2019/20. Angepfiffen wird die Partie am Sonnabend, 7. September, um 19.15 Uhr. Für den Verbandsligisten TV Neerstedt geht es an einem Freitagabend los. Am 6. September empfängt das Team die Zweitvertretung des Wilhelmshavener HV. Anpfiff ist um 20.15 Uhr.

In der Oberliga der Damen kommt es bereits am zweiten Spieltag zum Landkreis-Duell zwischen dem TV Neerstedt und der HSG Hude/Falkenburg. Zum Auftakt müssen die Neerstedterinnen beim SV Werder Bremen II ran. Die HSG trifft zunächst zu Hause auf den Wilhelmshavener SSV.

Weitere Informationen

Der Saisonstart im Überblick

Oberliga Nordsee Männer

HSG Delmenhorst - TuS Rotenburg (7. September, 19.15 Uhr)

SG VTB/Altjührden - HSG Delmenhorst (14. September, 19.30 Uhr)

HSG Delmenhorst - SV Beckdorf (21. September, 19.15 Uhr)

Verbandsliga Nordsee Männer

TV Neerstedt - Wilhelmshavener HV II (6. September, 20.15 Uhr)

OHV Aurich II - TV Neerstedt (13. September, Anpfiff noch offen)

TV Neerstedt - TSV Daverden (21. September, 19.30 Uhr)

Oberliga Nordsee Frauen

SV Werder Bremen II - TV Neerstedt (7. September, 15.30 Uhr)

HSG Hude/Falkenburg - Wilhelmshavener SSV (7. September, 18 Uhr)

TV Neerstedt - HSG Hude/Falkenburg (13. September, 20.15 Uhr)

SG SV F-fehn/TuS P-fehn - TV Neerstedt (20. September, Anpfiff noch offen)

HSG Hude/Falkenburg - VfL Stade (22. September, 16.30 Uhr) SEE