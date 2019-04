Arsten. Im wichtigen Spiel im Kampf um die Vizemeisterschaft in der Handball-Landesliga Bremen der Frauen hat die HSG Delmenhorst beim Mitstreiter um den zweiten Platz, dem TuS Komet Arsten, eine 24:27 (11:10)-Niederlage kassiert. Zwei Spieltage vor dem Saisonende weisen die Damen von Trainer Ingo Renken damit nur noch zwei Minuspunkte weniger als die Bremerinnen auf, die noch eine Partie mehr absolvieren müssen.

Wie bereits in den vergangenen Wochen konnte Renken auch diesmal das Spiel nicht mit der vollen Truppe bestreiten. „Durch die vielen Ausfälle war trotz guter Leistung nicht mehr möglich. Mir fehlten im Rückraum einfach die Alternativen. Dazu kam, dass wir drei Siebenmeter nicht verwandeln konnten und durch einige Holztreffer auch noch das Pech dazukam“, sagte Renken.

Im ersten Durchgang lagen die Delmenhorsterinnen die meiste Zeit vorne. Nicole Howe markierte das 3:1, Sabrina Weyhausen traf zum 6:4 (12.) und Hannah Eilers nach 22 Minuten zum 9:7. Kurz vor dem Wechsel erzielte Stine Neitzel die 11:9-Führung. Nach dem Wechsel änderte sich aber das Bild. Von den Außenpositionen wurden einige gute Chancen vergeben. Auch der Rückraum übte im Laufe des Spiels nicht mehr so viel Druck auf die Bremer Deckung aus. So übernahm Arsten nach dem 15:15 über 18:15 und 22:18 nach 54 Minuten mit 25:21 die Führung.

Alexandra Hildener per Siebenmeter sowie Stine Neitzel brachten die Renken-Sieben in der 56. Minute zwar noch mal auf zwei Tore heran, doch als die HSG in der Schlussphase zwei Zeitstrafen kassierte, baute Arsten die Führung wieder auf vier Tore aus. Die Renken-Damen empfangen zum letzten Heimspiel am 28. April den TSV Bremervörde.