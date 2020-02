Die kommende Aufgabe der HSG Delmenhorst in der Handball-Oberliga Nordsee liest sich auf dem Papier leichter, als sie voraussichtlich werden wird. Der Tabellenvierte (18:12 Punkte) tritt beim Abstiegskandidaten SV Beckdorf (11:19 Punkte) an. Im Hinspiel setzte sich die Sieben von Trainer Jörg Rademacher mit 31:29 durch. „Wir haben uns da sehr schwergetan“, erinnert sich der HSG-Coach.

Doch dieses Mal haben die Beckdorfer nicht nur Heimrecht, sondern auch neue Akteure an Bord. Zum einen steht der erst- und zweitligaerfahrene Stefan Völkers nicht mehr wie im Hinspiel als Trainer am Rand, sondern als Spieler auf der Platte. Zum anderen hat sich Eike-Christian Wertz den Beckdorfern angeschlossen, der einige Jahre in der Dritten Liga spielte. Zudem zeigt die Formkurve nach oben: Mit 4:14 Punkten gestartet, holten sie in der Folge drei Siege und ein Unentschieden aus sechs Partien. Doch auch die HSG überzeugte zuletzt: Sie gewann die komplizierte Auswärtspartie beim TuS Rotenburg (ohne Backe) mit 33:31 und nahm danach die SG VTB/Altjührden auseinander.

Bei den Gästen sind nicht nur die Neuen gefährlich, besonders ragt Karol Moscinski heraus. Dieser erzielt im Schnitt mehr als acht Treffer pro Partie und liegt nach Gesamttoren ligaweit auf Platz vier. Im Hinspiel führte er den SVB zu einer 11:6-Führung, bevor Rademacher umstellte und den Beckdorfer kurz decken ließ – und damit die Wende einleitete. „Mit Moscinski, Völkers und Wertz haben sie viel Wurfgewalt. Die können alle von neun, zehn Metern treffen. Wir müssen den Rückraum unter Kontrolle bekommen“, gibt Rademacher die Marschroute vor. Hinzu komme mit Markus Bowe ein erfahrener Kreisläufer. „Wir müssen genauso aggressiv wie in der zweiten Halbzeit gegen Varel spielen, bleiben wir so passiv wie in der ersten, bekommen wir die Bälle um die Ohren gehauen“, sagt Rademacher. Er schätzt die Chancen auf 50:50.

Mit dabei in Beckdorf, wenn die Partie am Sonnabend um 19.30 Uhr angepfiffen wird, sind voraussichtlich alle Feldspieler der HSG – auch Marcian Markowski, der zuletzt zweimal nur wenige Minuten auf der Platte stand (Rücken, Nase). „Bassam Farasha wird wohl nicht im Tor stehen können, aber sonst sind alle fit“, blickt Rademacher voraus.