HSG-Trainer Jörg Rademacher sieht die Mannschaft noch nicht auf dem Stand, auf dem er sie gerne hätte. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die kommende Saison in der Handballoberliga Nordsee dürfte spannender werden als die zurückliegende, in der der OHV Aurich ungeschlagen mit 25 Siegen und einem Unentschieden den Titel holte. „Diese Saison ist die Liga viel ausgeglichener“, sagt HSG Delmenhorsts Trainer Jörg Rademacher. Auch die Trainerkollegen der anderen hiesigen Teams teilen diese Einschätzung.

Los geht es für die HSG an diesem Sonnabend, 6. September, in der heimischen Stadionhalle gegen den TuS Rotenburg. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Die Hausherren gehen favorisiert in die Partie, doch Trainer Rademacher warnt. „Wir müssen von Beginn der Saison an hundert Prozent geben“, gibt er die Marschroute vor. Die Vorbereitung lief besser als in der vergangenen Saison, als die HSG mit großen Verletzungsproblemen kämpfte und schlecht in die Saison startete. Das soll nun anders werden. In der ersten vier Partien tritt die Rademacher-Sieben dreimal zu Hause gegen vermeintlich machbare Gegner an. „Ohne wenn und aber: Wir wollen das erste Spiel gewinnen. Gerade zu Hause zum Saisonstart. Aber es ist klar, dass das nicht mit 60 Prozent geht. Dann verlieren wir auch gegen den Letzten“, blickt Rademacher voraus. Es gelte die Maxime, sich auf jeden Gegner gleich intensiv vorzubereiten und auf dem Parkett den gleichen Einsatz zu zeigen.

Das Team machte in den vergangenen Wochen Fortschritte, ist aber noch nicht auf dem Stand, den er gerne hätte, sagt Rademacher. „Es war in der Vorbereitung ein Auf und Ab. Ein Wellental. Wir haben noch nicht die Konstanz gefunden, die ich gerne gehabt hätte. Die Neuen sind noch nicht richtig integriert. Es wird noch Zeit in Anspruch nehmen, Lennart Witt und Marko Babic im Rückraum und Mario Reiser auf Linksaußen in den Bereich zu bekommen, den ich mir vorstelle“, berichtet der HSG-Trainer. Doch Jammern nutze nichts, immerhin gehe es los. „Wir müssen jetzt von Woche zu Woche mehr Konstanz reinbekommen. Das beste Mittel dazu sind Wettkämpfe. Klar ist, dass wir jetzt liefern müssen“, sagt er. Insgesamt sieht er den Kader breiter aufgestellt als vergangene Saison. Dennoch sei die Wiederholung von Platz fünf eine komplizierte Aufgabe. „Es wird doppelt so schwer wie im vergangenen Jahr, Fünfter zu werden“, sagt Rademacher. Das liegt einerseits an der starken Konkurrenz, andererseits an dem Standing der Delmenhorster innerhalb der Liga. In der vergangenen Spielzeit hatten nicht alle Gegner den Aufsteiger auf dem Zettel. Nun wissen auch die Kontrahenten, wie Delmenhorst spielt.

Die HSG erreichte vergangene Saison als Aufsteiger Platz fünf. Der Verein geht in seine dritte Saison mit Rademacher. Bei dessen Verpflichtung gab HSG-Chef Jürgen Janßen das Ziel aus, im Jahr 2020 in der 3. Liga zu spielen. Die Delmenhorster überzeugten in beiden Jahren unter Rademacher und entwickelten sich schnell und stetig. Zunächst stieg das Team sehr souverän in die Oberliga auf und spielte dort direkt oben mit. Um den Drittliga-Aufstieg zu schaffen, müsste allerdings alles passen. Die Konkurrenz ist enorm stark. Die Trainer der hiesigen Teams erwarten eine ausgeglichene Spielzeit. „Ich habe das Drittligaziel nicht aus den Augen verloren und arbeite da weiter dran. Das kann aber auch noch zwei oder drei Jahre dauern. Aber wenn ich mit dem Ziel Platz acht hier in die Saison gehen würde, wäre ich falsch“, sagt Rademacher.

Ein breites Mittelfeld

Der HSG-Coach sieht den ATSV Habenhausen, den TSV Bissendorf-Holte und den TV Cloppenburg stärker als den Rest der Liga. Dahinter beginne das breite Mittelfeld, das die HSG anführen wolle. „Und das traue ich meiner Truppe auch zu“, sagt der HSG-Coach. In der Favoritenrolle sehen sich die Habenhauser nicht. „Ich glaube in der Tat, dass die Liga noch besser wird“, schätzt Matthias Ruckh. Zudem geht der ATSV-Coach davon aus, dass die Klasse von einer größeren Ausgeglichenheit bestimmt wird. „Denn in diesem Jahr ist keine Mannschaft wie der OHV Aurich dabei, die über allem schwebt“, sagt er. Ruckh rechnet nicht damit, dass der Drittliga-Absteiger SG VTB/Altjührden einen ähnlichen Durchmarsch zum Titel hinlegt wie die Ostfriesen in der Vorsaison. „Hinzu kommt dann noch, dass die Aufsteiger keine Laufkundschaft sind“, sagt Ruckh. Vor allem sei er auf den Rückkehrer HSG Schwanewede/Neuenkirchen gespannt, der seinen Kader mächtig aufgemotzt habe. Den Titel werden Ruckhs Ansicht nach der VfL Fredenbeck, Aljührden, Cloppenburg und Bissendorf-Holte unter sich ausmachen.

Auch Tobias Naumann, Coach der SG Achim/Baden, sieht die Liga in der neuen Saison noch ein wenig stärker als in der vergangenen Spielzeit. "Hinter den Topteams wird es ein Hauen und Stechen um die weiteren Platzierungen geben“, glaubt der Coach. Aufgrund von Verletzungspech lief die Vorbereitung der Achimer nicht gut. Der Trainer wünscht sich zwar, dass sein Team in der Abschlusstabelle mindestens Rang sieben einnimmt, doch oberste Priorität hat der Klassenerhalt. „Und den wollen wir so schnell wie möglich fix machen“, verdeutlicht Naumann.

Mit dem Abstieg nichts zu tun habe möchte Marten Franke mit seinem HC Bremen. Allerdings müssen der Spielertrainer und sein Team dann öfter punkten als in der vergangenen Spielzeit. In dieser entgingen die Bremer nur über Umwege dem Abstieg. Ein entscheidender Faktor war der Rückzug des VfL Edewecht. Nur durch diesen durfte der Vorletzte der Saison 2018/2019 in der Relegation gegen Börde Handball antreten. In dieser setzte sich der HCB schließlich durch und blieb dadurch Oberligist. „Die Liga ist für mich von oben bis unten noch näher zusammengerückt. Es gibt diesmal sicher keinen Überflieger wie Aurich oder einen abgeschlagenen Absteiger wie den TSV Bremervörde“, sagt Franke, der als Saisonziel das schnellstmöglichste Erreichen des Klassenerhalts nennt.

Weitere Informationen

Tor: Sönke Schröder, Bassam Farasha, Silas Schumacher

Feld: Thies Kohrt, Marcian Markowski, Alexander Schöps, Tim Coors, Jörn Janßen, Torben Sudau, Marko Babic, Lennart Witt, Mario Reiser, Frederic Oetken, Lasse Till, Ole Goyert, Stefan Timmermann

Trainer: Jörg Rademacher

Torwarttrainer: Jens Kanzog, Stephan Görtz

Betreuer: Thomas Gaertner, Fabian Helmik

Physiotherapeuten: Anja Welzel, Markus Albers