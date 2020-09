Handball

HSG-A-Jugend will sich Traum erfüllen

Maurice Reding

Für die A-Jugend der HSG Delmenhorst steht beim VfL Horneburg das entscheidende Qualifikationsspiel um den Aufstieg in die Bundesliga an. Die Delmenhorster wollen sich in fremder Halle ihren Traum erfüllen.