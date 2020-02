Zwölf Minuten vor dem Abpfiff der Handball-Landesliga-Begegnung der Damen zwischen der HSG Delmenhorst und dem TSV Intschede mussten die zahlreichen Delmenhorster Zuschauer in der Sporthalle Am Wehrhahn eine Niederlage ihrer Mannschaft befürchten. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gastgeberinnen nämlich mit 25:32 in Rückstand. Beim Schlusspfiff gab es aber stehende Ovationen für die Schützlinge von Trainer Ingo Renken, denn sie hatten das Spiel noch gedreht und mit 35:33 (18:19) gewonnen.

Die Partie begann quasi ohne Abwehrreihen. Nach sieben Minuten waren beim Stand von 6:6 bereits zwölf Tore gefallen. Auch im weiteren Spielverlauf fand hüben wie drüben kaum Deckungsarbeit statt. Da auch die Torhüterinnen kaum einen Ball zu fassen bekamen, ging das Torewerfen munter weiter. Nach 15 Minuten egalisierte Celine Hanenkamp den zwischenzeitlichen Rückstand zum 11:11. Als die Delmenhorsterinnen zudem auch noch im Angriff schwächelten, zogen die Gäste nach 22 Minuten auf 18:13 davon. Doch in den Schlussminuten der ersten Halbzeit zeigten die HSG-Damen Moral. Beim 18:19 waren sie wieder dran.

Drops scheint gelutscht

Nach dem Seitenwechsel glich die vom Punkt aus sichere Stine Neitzel zum 19:19 aus. Wenig später brachte Kris Siegenthaler, die ihr letztes Spiel für die Delmenhorsterinnen bestritt und nach Aurich zieht, ihr Team mit 20:19 in Front. Das gab allerdings noch nicht die nötige Sicherheit für den weiteren Verlauf. Im Gegenteil: Die Renken-Damen, die weiterhin löchrig in der Abwehr waren und keinen Rückhalt von Christina Nienaber bekamen, hatten nun auch im Angriff Probleme. Intschede war jetzt besser und zog auf 32:25 (48.) davon. Der Drops schien eigentlich gelutscht.

Aber die Gastgeberinnen kamen zurück und ließen nun keine Chance mehr aus. Beim Stand von 28:32 parierte Nienaber einen Siebenmeter und vier Minuten später glich Kerstin Cordes zum 32:32 aus. Die Gäste gingen noch einmal mit 33:32 in Front, doch die Delmenhorsterinnen blieben auf der Überholspur und netzten durch Alyssa Schneider, Stine Neitzel und Kerstin Cordes noch dreimal zum 35:33-Sieg ein. Ein begeisternder Endspurt. „Wir haben gekämpft und uns nie aufgegeben“, sagte ein zufriedener, aber gestresster Ingo Renken nach der Begegnung.