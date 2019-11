Die Handball-Landesliga Bremen der Damen ist derzeit ausgeglichener denn je. Durch ihren 29:25 (19:15)-Auswärtserfolg gegen den TuS Komet Arsten hat sich die HSG Delmenhorst wieder eine gute Position geschaffen, um im weiteren Saisonverlauf in der Spitzengruppe noch ein Wörtchen mitreden zu können. In Arsten trafen die Delmenhorsterinnen auf ein bekanntes Gesicht. Harald Logemann, ehemaliger Coach der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg, leitet nun dort die Geschicke der Damen.

Es vergingen 13 Minuten, bis die Delmenhorsterinnen ins Spiel kamen. Nach einem 3:1 zu Beginn legten die Bremerinnen bis zur zwölften Minute ein 7:4 vor. Danach zeigten die Schützlinge von Coach Ingo Renken aber eine fast fehlerfreie Angriffsleistung. Sie leisteten sich kaum Fehlwürfe, fanden immer wieder Konzepte, um der nicht gerade sattelfesten Arstener Abwehr die Grenzen aufzuzeigen, und glichen beim 7:7 beziehungsweise 9:9 durch Nicole Howe aus. Nach der ersten Führung durch Alyssa Schneider zum 10:9 lief der HSG-Express auf Hochtouren. „Wir hatten einen super Lauf und sind bis auf 18:12 davongezogen“, schilderte Renken. Kerstin Cordes erzielte die 19:14-Pausenführung.

Den guten Lauf setzten die Gäste in der zweiten Hälfte aber nicht fort. Die Fehlerquote im Angriff stieg, es gab technische Fehler, die zu Ballverlusten führten, und ferner wurden immer weniger Abschlüsse getätigt. So robbte sich Arsten langsam, aber sicher heran und war beim 20:22 wieder in Sichtweite. HSG-Torhüterin Christina Nienaber parierte aber weiterhin bärenstark und hielt die Bremerinnen so auf Abstand. Nachdem Stine Neitzel in der 53. Minute ihren sechsten Siebenmeter sicher verwandelt und so die 26:22-Führung erzielt hatte, war der Sieg greifbar nahe. Hannah Eilers war es am Ende, die mit ihrem fünften Tor zum 29:25 traf. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung war es ein überaus verdienter Erfolg, obwohl es in der zweiten Hälfte noch Luft nach oben gab.