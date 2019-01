Jonas Meissner (links), hier mit dem Oberliga-Coach Jörg Rademacher, erzielte im Nachholspiel gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II vier Treffer für die Reserve der HSG Delmenhorst. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Die Mannschaften der HSG Delmenhorst II und der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II hätten sich für ihr Handball-Landesliga-Nachholspiel sicherlich eine andere Anwurfzeit gewünscht – fast gleichzeitig lief nämlich im Fernsehen der Handball-WM-Klassiker Deutschland gegen Frankreich. So spannend und dramatisch wie in Berlin verlief die Partie in der Delmenhorster Stadionhalle dann allerdings nicht, denn die Schützlinge von Trainer Adrian Hoppe gewannen das Spiel ungefährdet mit 27:21 (15:10).

Das erste Spiel im Jahr 2019 begann für die Heimsieben wunschgemäß: Nach vier Toren von Thorsten Gaertner und je einem Treffer von Jonas Meissner und Bastian Schäfer stand es nach 14 Minuten 6:2. Dabei zeichneten sich – wie im gesamten Spielverlauf – die gut funktionierende Abwehr und ein glänzend haltender Torhüter Kerry Hoppe aus. Die Delmenhorster hatten die Partie auch danach weiter sicher im Griff, leisteten sich im offensiven Bereich aber etliche Stockfehler. „Im Spielaufbau vertändelten wir etliche Bälle und leisteten uns viele technische Fehler, sodass wir hier nur Stückwerk produzierten“, kritisierte HSG-Trainer Adrian Hoppe. Die Gäste kamen zwar zwischenzeitlich auf 6:8 heran, konnten anschließend aber nicht weiter verkürzen. So zogen die Hoppe-Schützlinge über 11:7 bis zur Pause auf 15:10 davon.

Nach dem Seitenwechsel schafften es die Gäste noch einmal, auf 14:16 (35.) zu verkürzen. Doch Bastian Schäfer und drei weitere Tore von Thorsten Gaertner führten danach zum 20:14. Als Christoph Meyer-Ebrecht das 23:16 markierte, war das Spiel entschieden. „Es war ein durchaus verdienter Sieg. Allerdings hätten wir viel höher gewinnen müssen. Leider haben wir in der Vorwärtsbewegung und bei den Tempogegenstößen zu unkonzentriert agiert. Unser Angriff ist noch nicht im Spielrhythmus“, bilanzierte Adrian Hoppe.

Weitere Informationen

HSG Delmenhorst II – HSG Schwanewede II 27:21 (15:10)

HSG Delmenhorst II: Hoppe, Krause, Cordes – Gaertner (9/5), Meyer-Ebrecht (5), Schäfer (4), Meissner (4), Schneider (2), Stadtholte (1), Heinzel (1), Schween (1), Schmitz, Schütte

Siebenmeter: HSGD 7/5, HSG S./N. 2/1

Zeitstrafen: HSGD 2, HSG S./N. 4 RBS