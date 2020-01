Ahmad Hamijou durfte mit seinem Team den Titelgewinn feiern. (INGO MÖLLERS)

Die Herren 30 des Huder Tennisvereins haben ihr Nahziel – die Meisterschaft in der Tennis-Verbandsklasse – mit Bravour erreicht. Beim Saisonfinale gelang dem Team um Mannschaftsführer Michael Koberg ein lockerer 6:0-Erfolg in eigener Halle über den ärgsten Verfolger TC RW Neuenhaus und der damit verbundene Aufstieg in die Verbandsliga.

Alle Einzel und Doppel wurden jeweils souverän in zwei Sätzen gewonnen. Damit machte der HTV deutlich, dass er in der kommenden Wintersaison auch auf Verbandsliga-Ebene für Furore sorgen könnte, sodass auch der Sprung in die Landesliga keine Utopie sein dürfte. Gleiches gilt nach Einschätzung von Koberg für die kommende Freiluftsaison, in der die Huder ebenfalls in der Verbandsklasse an den Start gehen. Auch dort dürften sie gute Chancen haben, den Titel zu gewinnen und den Sprung in die Verbandsliga zu schaffen – vorausgesetzt allerdings, dass die Huder auch weiterhin in der derzeitigen Topbesetzung antreten können.