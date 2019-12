Werner Stenkamp und sein Team durften den Ligaverbleib bejubeln. (Janina Rahn)

Kantersieg für die Herren 75 des Huder Tennisvereins: Im entscheidenden Spiel um den Oberliga-Klassenerhalt triumphierten die HTV-Routiniers glatt mit 6:0 über den Hildesheimer TV. Während sich das Huder Quartett damit für ein weiteres Jahr die Zugehörigkeit zum Oberhaus des Niedersächsischen Tennisverbands sicherte, müssen die Gäste den bitteren Weg des Abstiegs gehen. „Wir hatten uns schon Chancen ausgerechnet, das Kellerduell zu gewinnen, aber mit einem Ergebnis in dieser Höhe war nicht zu rechnen. Es hätte aber auch ganz anders ausgehen können. Diesmal hat einfach alles gepasst und so sind wir für die vielen Enttäuschungen, die wir in dieser Saison erlebt haben, reichlich entschädigt worden“, sagte Hudes Mannschaftsführer Werner Stenkamp.

Dabei hatten die Hoffnungen, die Meisterschaftsrunde erfolgreich abschließen zu können, noch einen herben Dämpfer erhalten, da HTV-Spitzenspieler Hans-Günther Ehlert krankheitsbedingt kurzfristig ausfiel. Aber ausgerechnet der für Ehlert ins Team gekommene Gerd Engels bot bei seinem Saisondebüt eine überzeugende Leistung und setzte sich im Eröffnungseinzel souverän mit 6:2, 6:2 gegen Dieter Metzner durch. Beflügelt von diesem so wichtigen Auftakterfolg packten auch seine Mannschaftskameraden anschließend ihr bestes Tennis aus und überzeugten sowohl in spielerischer als auch in kämpferischer Hinsicht.

Das größte Plus der Gastgeber war in dieser Partie aber ihre Nervenstärke. Gleich vier Matches wurden in der Verlängerung gewonnen – und das, nachdem man am Spieltag zuvor dreimal im Match-Tiebreak und damit letztlich auch die Auswärtspartie gegen den Hildesheimer TC RW II unglücklich verloren hatte. Diesmal lief es anders. Besonders eng ging es bei Edo Addicks zu, der im Match-Tiebreak mit einem Netzroller beim 8:9 einen Matchball abwehrte, dann aber nichts mehr anbrennen ließ und mit 6:0, 1:6, 11:9 gegen Detlef Bolte gewann.

Genau wie in Addicks’ Spiel wechselten sich auch bei Werner Stenkamp und Hans Jörg Hahn Licht und Schatten ab. Beide Huder entschieden zwar jeweils den ersten Satz für sich. Zwischenzeitlich ging aber nichts mehr, ehe sie in der Verlängerung wieder zu ihrem wahren Leistungsvermögen fanden. Stenkamp gewann das Spitzeneinzel mit 6:3, 3:6, 10:8 gegen Konrad Lenz und Hahn war mit 7:6 (7:5), 3:6, 10:6 über Alfred Sydow erfolgreich.

Obwohl die Partie nach den vier Einzelsiegen bereits frühzeitig zugunsten der Gastgeber entschieden war, machte es die HTV-Kombination Addicks/Engels im Doppel gegen Sydow/Eckhard Buchenau noch einmal spannend, ehe auch dieses Match mit einem 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 10:6-Sieg für die HTV-Routiniers endete. Da zuvor bereits Stenkamp/Hahn im Schnelldurchgang mit 6:2, 6:1 gegen das Hildesheimer Duo Lenz/Bolte gewonnen hatten, war der unerwartete Triumph perfekt.

Weitere Informationen

Oberliga Herren 75

Huder Tennisverein – Hildesheimer TV 6:0

Stenkamp – Lenz 6:3, 3:6, 10:8; Addicks – Bolte 6:0, 1:6, 11:9; Hahn – Sydow 7:6 (7:5), 3:6, 10:6; Engels – Metzner 6:2, 6:2; Stenkamp/Hahn – Lenz/Bolte 6:2, 6:1; Addicks/Engels – Sydow/Buchenau 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 10:6 JVS