Ingmar Peters (links) und der FC Hude boten eine gute Vorstellung gegen den GVO Oldenburg. (Martina I. Meyer)

Wenn man als Tabellenvorletzter dem Tabellenführer einen verdienten Punkt abknöpft, wird das normalerweise groß gefeiert. Nicht so im Huder Waldstadion, wo die 150 Zuschauer zwar das 0:0 des FCH gegen den GVO Oldenburg wohlwollend beklatschten. Aber sie gingen auch mit dem Gefühl nach Hause, dass mehr drin gewesen war. So ging es auch Trainer Lars Möhlenbrock. Die Frage, ob er mit dem Punkt zufrieden war oder zwei vergebenen Zählern nachtrauerte, konnte Hudes Coach für sich auch nicht so recht beantworten.

„Die Bewertung des Spiels fühlt sich etwas ambivalent an. In der ersten Halbzeit fand ich uns zu trantütig, dafür habe ich in der zweiten Hälfte eine deutliche Leistungssteigerung gesehen. Leider sind wir nie so richtig zwingend in den Sechzehner gekommen“, bilanzierte Möhlenbrock. Dieses Fazit implizierte immerhin, dass der Trainer seine Mannschaft trotz der Nähe zur Roten Laterne keineswegs als Abstiegskandidaten sieht. Das belegt auch die Spielphilosophie, denn Hude stellte sich nicht hinten rein, bemühte sich durchgehend um spielerische Befreiung aus Drucksituationen und bestach durch eine saubere Zweikampfführung. Kurz: Ein Unterschied zwischen dem Tabellenführer und dem Vorletzten war überhaupt nicht sichtbar.

Nur wenige Fehler

Möhlenbrock fand sogar entschuldigende Worte für den Gegner. „Ihnen fehlte heute Torjäger Lasse Dworczak, das machte es natürlich etwas einfacher für uns. Da muss man sich solche Mannschaften auch mal krallen, wenn sie geschwächt sind.“ Zu Beginn fehlte dieses Selbstverständnis noch, in den ersten zehn Minuten sah Hude kaum einen Ball. GVO ließ die Kugel gekonnt zirkulieren, wurde aber nie zwingend. In der 17. Minute blockte Hudes Kapitän Torben Hellemann einen Schuss von Jonas Brüggemann, ansonsten verteidigten die Gastgeber schon weit vor dem Strafraum alles weg. Neben Hellemann bot Andy Brinkmann in der Innenverteidigung eine tadellose Leistung, ebenso Nils Grimmig als tiefer Sechser. „Wir haben insgesamt sehr wenig Fehler gemacht. In unserer Tabellensituation brauchen wir zunächst mal Stabilität, um Punkte zu sammeln“, erklärte Möhlenbrock den Matchplan.

Sein Team wurde nach einer halben Stunde immer mutiger. Nach Flanke von Ingmar Peters strich ein Kopfball von Nils Sandau hauchzart übers lange Eck (29.), die beiden folgenden Eckbälle brachten weitere Gefahr. Nun traute sich sogar Hellemann in die Offensive, seine flache Hereingabe konnte GVO-Keeper Lukas Oltmanns gerade noch vor Peters klären (38.). „Trotzdem fehlte mir der Zug zum Tor. Aber GVO steht hinten auch sehr gut, schließlich haben sie erst vier Tore kassiert“, hob Möhlenbrock hervor.

Halbzeit zwei wurde deutlich offener geführt. Allerdings zeigten schon die Auswechslungen die Befindlichkeiten der jeweiligen Übungsleiter. Während Oldenburgs Coach Hans-Jürgen Immerthal seine komplette Sturmreihe tauschte – deren Bilanz: null Abschlüsse –, wechselte Möhlenbrock zunehmend offensiv. Der etatmäßige Kapitän Cüneyt Yildiz brachte mehr Struktur ins Huder Spiel (Möhlenbrock: „Allerdings fehlt ihm noch die Luft für 90 Minuten.“), in der Schlussphase kam mit Marko Schrank sogar eine zweite Spitze für den rechten Verteidiger Baris Sarikaya. Hude wollte den Sieg offensichtlich mehr als der Favorit, doch letztlich fehlte die Klarheit. Ein Eckball von Yildiz an den Außenpfosten (55.), eine um Millimeter verpasste Flanke von Schrank (86.), viel mehr war es nicht.

„Für die Zuschauer war das vielleicht etwas langweilig. Aber immerhin hatte ich nie das Gefühl, dass wir ein Tor kassieren könnten“, sagte Möhlenbrock. Wenigstens die letzten zehn Minuten boten noch so etwas wie einen offenen Schlagabtausch, etwa mit der dicksten Möglichkeit des Spiels, als Hudes Torwart Christopher Schnake beim Herauslaufen Maximilian Schmidt ins Kreuz sprang – die Oldenburger reklamierten nicht zu Unrecht Elfmeter – und Frederik Voltmann den Abpraller am fast leeren Tor vorbeiköpfte (90.). So einen Last-Minute-K.o. hätte Hude allerdings nicht verdient gehabt, mit derart geschlossenen Leistungen sollte der FCH den Tabellenkeller bald verlassen können.