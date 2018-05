Nils Sandau markierte das wichtige 2:0 für den FC Hude. (Ingo Möllers)

Hude. Nach dem Abpfiff zückte gefühlt jeder der 100 Zuschauer im Waldstadion in Hude sein Smartphone. Schließlich bestand die leise Hoffnung, dass der 3:2 (2:0)-Erfolg des FC Hude über den VfR Wardenburg schon für die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga reichen könnte. Dazu hätte der Harpstedter TB nicht in Ippener gewinnen dürfen, woran aufgrund der Formkurve des TSV allerdings niemand so recht glauben wollte. Deshalb nahm man es wenig emotional auf, dass der Verfolger aus Harpstedt mit seinem 6:0-Sieg die Feierlichkeiten noch einmal verschieben konnte. Hude kann es nun diesen Freitagabend in Großenkneten klarmachen, zum Titel fehlen theoretisch noch zwei Punkte. „Das muss und wird jetzt für uns reichen“, gab sich FC-Trainer Lars Möhlenbrock zuversichtlich.

Zuvor hatte er allerdings ziemlich leiden müssen. Dem Tabellenführer steckten die unerwarteten Niederlagen gegen Ahlhorn und Berne noch sichtlich in den Kleidern. In der finalen Viertelstunde stand Wardenburg mehrfach vor dem Ausgleich, nachdem Hude zunächst zahlreiche Hochkaräter vergeben und dazu noch vier Aluminiumtreffer beklagt hatte. Der Schlusspfiff von Schiedsrichter Sascha Rustler brachte dann doch eher Erleichterung statt Freude. „Aufgrund unserer guten zweiten Halbzeit hätten wir es verdient gehabt, einen Punkt mitzunehmen“, meinte VfR-Trainer Sören Heeren, gestand aber auch: „Hude war in der ersten Hälfte in allen Belangen besser.“

Wobei die ersten 45 Minuten nicht die Ansprüche an ein Spitzenspiel der Kategorie Erster gegen Dritter erfüllten. Vom VfR kam nicht eine gefährliche Aktion, Hude überzeugte immerhin mit guter Körpersprache und bissigem Zweikampfverhalten. Weil allerdings fast nur Halbchancen heraussprangen, brauchte es zwei Standardsituationen, um zu den Treffern zu kommen. In der 23. Minute ging Linksverteidiger Fabian Nitsche etwas plump in den Zweikampf mit Baris Sarikaya. Rustler entschied zu Recht auf Strafstoß, den Julian Arciczewski zu seinem 16. Saisontor nutzte. Beim 2:0 (39.) zirkelte Cüneyt Yildiz einen Eckball an die Latte und Nils Sandau vollstreckte unbedrängt am zweiten Pfosten. Unmittelbar vor der Pause rettete Nitsche gegen Torben Liebsch auf der Linie und Aaron Lepthien verzog den Nachschuss nur knapp. „Bei uns ist die Luft raus“, konstatierte Heeren zur Halbzeit.

Aber dem Coach gelang es offensichtlich, seinem Team wieder Luft einzuhauchen. Heeren zog den überraschend in der Innenverteidigung aufgebotenen Sven Hörnlein in die Sturmspitze – und sein bester Torjäger dankte es ihm prompt mit der Vorbereitung zum 1:2 (47.), das Benjamin Cordoni aus 18 Metern erzielte. Doch Hude antwortete umgehend mit einem Drehschuss von Liebsch nach erneuter Vorarbeit von Yildiz zum 3:1 (51.) und hatte weitere klare Möglichkeiten zur endgültigen Entscheidung. Wardenburg war jetzt allerdings im Spiel und forderte nach 58 Minuten vehement Strafstoß, als Sebastian Vogelsang in die Zange genommen wurde. Heeren dazu: „Klarer Elfmeter.“ Dafür markierte Hörnlein nach 69 Minuten nach Vorarbeit von Mirko Linder und Cordoni das 2:3 und löste das große Zittern beim FCH aus. Zumal Hudes Top-Joker Yannik Osterloh zwei Minuten später mit seinem Schuss an den Innenpfosten die mögliche Beruhigung verpasste und der folgende Eckball von Yildiz wieder die Latte küsste. Das gleiche Kunststück gelang Ole Schöneboom in der 82. Minute.

Mittlerweile war die Nervosität beim FC Hude fast greifbar, die Gäste hatten sich jetzt dauerhaft in der Hälfte des Spitzenreiters eingerichtet. Frerk Schreiber (74.) und Cordoni (81.) verpassten jeweils nach Hörnlein-Vorlage nur knapp den Ausgleich. Mehrfach versprang zudem einschussbereiten Wardenburgern der Ball, in der Nachspielzeit rettete Christian Lehr in allerletzter Sekunde vor Vogelsang. „Hörnlein hat für viel Unruhe gesorgt“, erkannte Möhlenbrock an, „Wardenburg war in der zweiten Halbzeit stärker.“ Trotzdem nahm er gerne den Glückwunsch seines Kollegen Heeren entgegen: „Ich wünsche Hude viel Erfolg in der Bezirksliga.“ Diesen Freitag wird die Delegation des FCH nun vermutlich einige Sektflaschen mit nach Großenkneten nehmen.